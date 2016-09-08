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"Русгидро" ищет в КНР средства для строительства противопаводковых ГЭС на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес ТЭК
8 сентября, 11:42 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 8, сентября. /ТАСС
Вопрос строительства противопаводковых ГЭС на Дальнем Востоке вновь возник после того, как тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. "Русгидро" ищет в Китае финансирование для строительства противопаводковых гидроэлектростанций (ГЭС) на Дальнем Востоке, сообщил в интервью ТАСС глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Я знаю, что они обсуждают эти проекты с китайскими партнерами, ищут финансирование, но конкретных решений пока нет", - сказал он.

Ранее сообщалось, что по поручению президента России Владимира Путина после паводка в Амурской области в 2013 году компания "Русгидро" занялась проработкой возведения четырех ГЭС на реке Амур и ее притоках.

По словам министра, окончательного решения по этим проектам пока нет, но планы по реализации сохраняются.

"Это довольно капиталоемкие процессы, нам нужно понимать их экономику, сроки возврата инвестиций и куда пойдет электроэнергия от выработки. В любом случае, у "Русгидро" есть такие планы", - отметил Новак.

Вопрос строительства противопаводковых ГЭС на Дальнем Востоке снова возник после того, как тайфун "Лайонрок" обрушился на Приморье 29-31 августа 2016 года после мощного циклона, принесшего ливневые дожди. В регионе выпала трехмесячная норма осадков. В крае из-за паводка был объявлен режим ЧС федерального уровня. 4-6 сентября край оказался под влиянием тайфуна "Немтеун", который принес еще дополнительно до трех декадных норм осадков.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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