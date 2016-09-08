Новак: японские компании заинтересованы в строительстве III очереди СПГ-завода "Сахалин-2"

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Японские компании выразили заинтересованность в финансировании и строительстве третьей очереди СПГ-завода "Сахалин-2", заявил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.
"В ходе переговоров (на Восточном экономическом форуме - прим. ред.) представители японской стороны также отметили, что очень довольны итогами своего участия в "Сахалин-2" и проявляют интерес к финансированию и строительству третьей очереди СПГ-завода "Сахалин-2". Кроме того, они также хотели бы расширить поставки углеводородов с сахалинских проектов", - сказал Новак.
Министр отметил, что расширение сотрудничества с Японией есть почти по всем направлениям ТЭК - это увеличение поставок СПГ в Японию, возможность участия компаний и банков этой страны в возведении второй очереди "Ямал СПГ" (речь идет о проекте завода по сжижению природного газа "Арктик СПГ-2" на полуострове Гыдан - прим. ред.).
Генеральный директор Mitsui & Co Moscow LLC Хироси Мэгуро ранее на Восточном экономическом форуме заявил, что инвестиции Mitsui в расширение "Сахалина-2" составят более $1 млрд. Он отметил, что компания также интересуется проектом "Сахалин-3", но объем инвестиций не уточнил.
"Газпром" в первом квартале 2017 года ожидает завершения выполнения проектных работ по третьей очереди завода по производству СПГ в рамках проекта "Сахалин - 2". Ввод планируется в 2021 году.
Ранее сообщалось, что строительство третьей очереди завода позволит на 5 млн тонн увеличить его мощности. Реализовать проект планируется в ближайшие 3-4 года.
Sakhalin Energy - оператор проекта "Сахалин-2", пока единственного в России действующего проекта по производству СПГ. В рамках проекта осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа.
Акционеры оператора проекта - компании Sakhalin Energy - "Газпром" (50%), нидерландско-британская Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.