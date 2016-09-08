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Новак: Япония готова внести изменения в законодательство для реализации энергомоста из РФ

Экономика и бизнес ТЭК
8 сентября, 11:20 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК 8, сентября. /ТАСС
Проект предполагает поставку электроэнергии с территории РФ в Японию в объемах до 2 ГВт
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Япония готова внести изменения в свое законодательство для реализации энергомоста из России в Японию, технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта будет завершено уже в текущем году. Сам проект предполагает три этапа, сообщил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.

"Наши коллеги подтвердили свою заинтересованность, более того, они отметили, что готовы внести изменения в свое законодательство, так как на данный момент в Японии существует запрет на импорт электроэнергии. Отмечу, что проект строительства энергомоста сместился в практическую плоскость: на данный момент идет разработка технико-экономического обоснования, которое будет завершено уже в этом году. Проект предполагает три этапа. Первый - это передача мощности в объеме до 200 МВт, но в будущем этот показатель может превысить 2 ГВт", - сказал министр.

Проект предполагает поставку электроэнергии с территории РФ в Японию в объемах до 2 ГВт. Как сообщал ТАСС глава "Россетей" Олег Бударгин, в настоящее время проведены предварительные проработки вариантов маршрутов электрической энергии и мощности из Объединенных энергосистем (ОЭС) Сибири и Востока в Японию в размере 2 ГВт.

При этом он отметил, что мощность энергомоста в Японию в перспективе может достигнуть 5 ГВт. По словам Бударгина, приоритет в проекте отводится поставке чистой электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях и электроэнергии от возобновляемых источников энергии.

Идея строительства энергомоста между Россией и Японией обсуждается с 2000 года. Стоимость проекта оценивалась в $5,6 млрд. Планируется, что поставки в Японию будут осуществляться с расположенных на Сахалине Ногликской ГТЭС, Сахалинской ГРЭС, строящейся Сахалинской ГРЭС-2 и Южно- Сахалинской ТЭЦ. Кроме того, в дальнейшем могут быть задействованы расположенные на материке Комсомольская ТЭЦ 1-3, Амурская ТЭЦ, Майская ГРЭС.

Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.

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