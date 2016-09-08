Новак: Япония готова внести изменения в законодательство для реализации энергомоста из РФ

Разработчики усовершенствуют танк "Армата"Армия и ОПК 8 сентября, 11:47
Прибыль УВЗ за восемь месяцев 2016 года составит порядка 6,5 млрд рублейЭкономика и бизнес 8 сентября, 11:39
Пловец Граничка превзошел мировой рекорд в классе SB 5 в соревновании паралимпийцев РФСпорт 8 сентября, 11:27
Акционеры НМТП утвердили выплату дивидендов за I полугодие в размере 8,99 млрд руб.Транспорт 8 сентября, 11:26
В "Манеже" в Санкт-Петербурге откроется выставка китайского художника Цуй ЖучжоНовости партнеров 8 сентября, 11:16
Матвиенко: официально не работающие россияне должны сами делать взносы в ОМСОбщество 8 сентября, 11:08
Япония готова внести изменения в законодательство для реализации энергомоста с РФЭкономика и бизнес 8 сентября, 11:03
Премьер Армении подал в отставкуМеждународная панорама 8 сентября, 10:59
Федеральные выборы в Крыму: чего ждут политики и эксперты от "крымского лобби" в ГосдумеПолитика 8 сентября, 10:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИВОСТОК, 8 сентября. /ТАСС/. Япония готова внести изменения в свое законодательство для реализации энергомоста из России в Японию, технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта будет завершено уже в текущем году. Сам проект предполагает три этапа, сообщил в интервью ТАСС министр энергетики РФ Александр Новак.
"Наши коллеги подтвердили свою заинтересованность, более того, они отметили, что готовы внести изменения в свое законодательство, так как на данный момент в Японии существует запрет на импорт электроэнергии. Отмечу, что проект строительства энергомоста сместился в практическую плоскость: на данный момент идет разработка технико-экономического обоснования, которое будет завершено уже в этом году. Проект предполагает три этапа. Первый - это передача мощности в объеме до 200 МВт, но в будущем этот показатель может превысить 2 ГВт", - сказал министр.
Проект предполагает поставку электроэнергии с территории РФ в Японию в объемах до 2 ГВт. Как сообщал ТАСС глава "Россетей" Олег Бударгин, в настоящее время проведены предварительные проработки вариантов маршрутов электрической энергии и мощности из Объединенных энергосистем (ОЭС) Сибири и Востока в Японию в размере 2 ГВт.
При этом он отметил, что мощность энергомоста в Японию в перспективе может достигнуть 5 ГВт. По словам Бударгина, приоритет в проекте отводится поставке чистой электроэнергии, вырабатываемой на гидроэлектростанциях и электроэнергии от возобновляемых источников энергии.
Идея строительства энергомоста между Россией и Японией обсуждается с 2000 года. Стоимость проекта оценивалась в $5,6 млрд. Планируется, что поставки в Японию будут осуществляться с расположенных на Сахалине Ногликской ГТЭС, Сахалинской ГРЭС, строящейся Сахалинской ГРЭС-2 и Южно- Сахалинской ТЭЦ. Кроме того, в дальнейшем могут быть задействованы расположенные на материке Комсомольская ТЭЦ 1-3, Амурская ТЭЦ, Майская ГРЭС.
Полный текст интервью читайте на сайте ТАСС.