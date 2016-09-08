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"Транснефть": отгрузка нефти во всех портах ведется в штатном режиме

Экономика и бизнес ТЭК
8 сентября, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, сентября. /ТАСС
Приостановка налива из-за штормового предупреждения в Козьмино в среду на исполнении графика работ не отразилась
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МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Отгрузка нефти на экспорт во всех портах ведется по графику, несмотря на штормовые предупреждения, сообщил журналистам официальный представитель компании "Транснефть" Игорь Демин.

"Приостановка налива из-за штормового предупреждения по ветру (20 метров в секунду) в Козьмино вчера с 13.00 до 21.30 мск на исполнении графика работ не отразилась. Следующая танкерная позиция встала в соответствии с планом", - сказал он.

Демин добавил, что в остальных портах погода рабочая, опаздывающих танкеров нет.

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