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Оператор нефтепровода "Дружба" в Польше открывает его третью нитку, строившуюся 13 лет

Экономика и бизнес ТЭК
8 сентября, 13:54 UTC+3 ВАРШАВА /Корр. ТАСС, Ирина Полина
Новая третья нитка расположенной на польской территории части "Дружбы" увеличивает возможности передачи нефти на восточном участке нефтепровода на 20%
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ВАРШАВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Третья нитка нефтепровода "Дружба" будет открыта для эксплуатации в конце сентября - начале октября текущего года. Об этом сообщил в четверг Польскому агентству печати глава оператора польской части нефтепровода - компании "ПЕРН" Игорь Василевский.

Третья нитка "Дружбы" от города Адамов на границе с Белоруссией до Плоцка в центральной части республики строится уже 13 лет. Ее протяженность 250 км. "Мы хотим вернуть затраченные средства. Пока это только имущество на несколько сотен миллионов злотых, вложенных в землю. Нужно все закончить и начать зарабатывать на этом", - отметил Василевский.

По его словам, благодаря запуску третьей нитки можно будет начать ремонт первой трубы, строившейся 50 лет назад. "Когда-то ее придется отремонтировать. Но мы ведь не можем прервать поставки нашим клиентам в Польше - фирмам "Орлен" и "Лотос", а также клиентам в Германии, не располагая никакой альтернативой", - указал глава "ПЕРН".

Новая третья нитка расположенной на польской территории части "Дружбы" увеличивает возможности передачи нефти на восточном участке нефтепровода на 20%.

"ПЕРН" - государственная компания, на польской территории осуществляющая функции оператора нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть поступает в Польшу и Германию, а также транзитом через гданьский нефтяной терминал "Нафтопорт" другим иностранным потребителям. Компания располагает 2,6 тыс. км нефтепроводов в республике, тремя базами в Гданьске, Плоцке, Адамово, 62 хранилищами, рассчитанными на 3,5 млн тонн нефти.

В минувшую среду "ПЕРН" представила новую стратегию компании. Она предусматривает сохранение объемов передачи нефти на уровне 50 млн тонн в год, строительство новых хранилищ. В 2016-2020 гг. фирма намерена инвестировать в свое развитие 500 млн злотых (130 млн $).

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