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Иркутские власти: "Газпром" готов строить газопровод Ковыкта-Саянск, но не уточняет сроки

Экономика и бизнес ТЭК
8 сентября, 14:44 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 8, сентября. /ТАСС
Решение о сроках строительства будет определено после расчета стоимости проекта
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ИРКУТСК, 8 сентября. /ТАСС/. "Газпром" подтвердил намерение по строительству газопровода от крупнейшего Ковыктинского газоконденсатного месторождения на юг Иркутской области, однако определенности со сроками реализации проекта пока нет. Об этом сообщил в четверг журналистам зампред правительства региона Антон Логашов.

"Договоренности достигнуты не так давно. Пришла дорожная карта от Минэкономразвития, где прописаны ответственные (за реализацию проекта по строительству газопровода - прим. ТАСС) - это "Газпром" и мы, - кто что должен делать и какой должен быть результат", - сказал он.

По его словам, в документе указано, что "решение о сроках строительства будет определено дополнительно" после расчета стоимости проекта. При этом чиновник уточнил, что на данный момент начало реализации проекта обозначено временным промежутком 2017-2018 годы, что, по его мнению, безусловно, требует уточнения в ходе переговорного процесса с "Газпромом". Комментария со стороны компании пока не последовало.

Ранее ТАСС со ссылкой на министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Андрея Капитонова сообщал, что строительство ответвления от магистрального газопровода "Сила Сибири" по маршруту Ковыкта - Саянск - Иркутск с 2017 года пока не включено в подготовленную "Газпромом" программу развития газоснабжения и газификации Иркутской области на 2016-2020 годы. Для корректировки документа до 1 августа власти региона планировали создать совместную с газовой монополией рабочую группу. Тогда Капитонов сообщал, что из всей магистральной инфраструктуры в программу газификации региона включен только участок Ковыкта - Жигалово (около 150 км) и газоснабжение населенных пунктов Жигаловского района.

В апреле иркутский губернатор после рабочей встречи с президентом РФ заявил о решении по переносу с 2022 на 2017 год сроков строительства ответвления от магистрального газопровода "Сила Сибири" на юг региона. При этом иркутские власти взяли на себя ответственность по привлечению инвесторов для строительства газопровода. По словам Левченко, возможность совместной реализации проекта для перевода на газовую технологию крупнейшего в России производителя поливинилхлорида "Саянскхимпласта" (СХП) изучает Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC). Кроме того, в софинансировании проекта готов участвовать сам СХП, заинтересованный в снятии монопольной зависимости от Ангарского завода полимеров "Роснефти".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 3 июня рекомендовал главе "Газпрома" Алексею Миллеру предусмотреть газификацию Байкальского региона с помощью газопровода "Сила Сибири". Минэнерго, ФАС, Минэкономразвития совместно с руководством Бурятии, Забайкальского края, Иркутской области и "Газпрома" поручено представить в правительство РФ предложения по программе газификации региона "с оценкой возможных ценовых параметров газа для различных категорий потребителей".

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