"Транснефть - Западная Сибирь" завершила подготовку к осенне-зимнему периоду

ОМСК, 8 сентября. /ТАСС/. АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило подготовку производственных объектов к эксплуатации в осенне-зимний период (ОЗП) 2016-2017 годов, сообщает пресс-служба компании.

Паспорт готовности объектов магистральных трубопроводов предприятия к устойчивой работе утвержден ПАО "Транснефть".

С апреля по август 2016 года были проведены масштабные работы. На нефтеперекачивающих станциях (НПС) и линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) выполнена подготовка 28 котельных: проведены техническое обслуживание и ремонт котлов, технологической части, автоматики, топливных систем. Были также подготовлены теплосети (порядка 54 км) и системы отопления всех зданий и сооружений предприятия, их общее число составило 497 единиц. Проверена работоспособность систем промышленной и бытовой канализации, очистных сооружений.

Одним из основных направлений деятельности при подготовке к осенне-зимнему периоду стал ремонт котельных и тепловых сетей предприятия. Так, в августе в Омском районном нефтепроводном управлении (РНУ) была введена в эксплуатацию новая блочная котельная. В котельной предусмотрено автоматическое регулирование производительности котлов и поддержание температуры в тепловых сетях в зависимости от температуры наружного воздуха. В зоне ответственности НПС Каштан Новосибирского РНУ было заменено 340 метров тепловых сетей с использованием современных изолирующих материалов. Также проведен капитальный ремонт тепловых сетей на Ачинской ЛПДС Красноярского РНУ и ЛПДС Омск Омского РНУ, общей протяженностью порядка 1,7 км. Указанные мероприятия имеют высокий энергосберегающий эффект и призваны оптимизировать затраты предприятия на прохождение отопительного периода.

"При подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период важным аспектом является обслуживание линейной части магистральных нефтепроводов с целью обеспечения надежности их работы и соблюдения высокого уровня промышленной и экологической безопасности", - отметил начальник отдела эксплуатации АО "Транснефть - Западная Сибирь" Дмитрий Романович. На линейной части магистральных нефтепроводов (МН) специалисты провели сезонное обслуживание более 1,4 тыс. единиц запорной арматуры с проверкой на полное открытие и закрытие, проверили работоспособность систем обнаружения утечек нефти, осмотрели порядка 1 тыс. 722 км воздушных линий электропередачи. В местах пересечения трубопроводов с железными и автомобильными дорогами проведена ревизия предупреждающих знаков. При подготовке резервуарного парка НПС и ЛПДС специалисты проверили вертикальные подпорные агрегаты, фильтры-грязеуловители, осуществили заполнение импульсных линий отборов давления в количестве 327 штук незамерзающей жидкостью.

Кроме того, все производственные объекты АО "Транснефть - Западная Сибирь" укомплектованы пожарно-техническим оборудованием и средствами пожарной безопасности. На подводных переходах магистральных нефтепроводов и магистральных нефтепродуктопроводов организованы посты наблюдения, обеспеченные необходимым инвентарем и материалами для ликвидации чрезвычайных ситуаций. На базе линейных аварийно-эксплуатационных и ремонтных служб также создан требуемый запас горюче-смазочных материалов, пропана и кислорода.