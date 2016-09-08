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Крупнейшая чешская АЭС "Темелин" вновь остановлена после нескольких часов работы

Экономика и бизнес ТЭК
8 сентября, 14:55 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 8, сентября. /ТАСС
Остановка реактора, как предполагается, продлится около двух недель
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ПРАГА, 8 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая чешская АЭС "Темелин" вновь остановлена в связи с необходимостью проведения ремонтных работ. "Остановка проведена через несколько часов после запуска реактора второго из двух действующих энергоблоков АЭС", - сообщил журналистам в четверг представитель руководства станции Марек Свитак.

"В работе реактора второго энергоблока были выявлены технические неисправности, - подчеркнул он. - До конца текущей недели его турбина будет охлаждаться. Потом будут проведены необходимые ремонтные работы. Остановка реактора, как предполагается, продлится около двух недель".

Реактор второго энергоблока станции был запущен в среду после завершения длившихся три месяца ремонтно- профилактических работ. В этот день он был выведен на 50-процентную мощность.

Реактор первого энергоблока АЭС "Темелин" был остановлен 26 августа. Проводится плановая замена ядерного топлива.

АЭС "Темелин", расположенная в Южной Чехии близ города Ческе-Будеевице в 30 километрах от границы республики с Австрией, проектировалась при содействии советских и российских специалистов. Станция, состоящая из двух энергоблоков, оборудованных реакторами ВВЭР-1000, была введена в эксплуатацию в 2002 году.

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