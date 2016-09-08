Сроки строительства польско-литовского газопровода могут быть сдвинуты

ВАРШАВА, 8 сентября. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Строительству соединительного газопровода GIPL (Gas Interconnection Poland - Lithuania) между Польшей и Литвой мешают технические сложности. Об этом сообщил в четверг Польскому агентству печати пресс-секретарь компании-оператора польской сети газопроводов Gaz-System Томаш Петрасеньский.

По его словам, компания столкнулась с "рядом технических проблем", которые могут "значительно повлиять на возможность завершения" этого проекта в ранее заявленные сроки - до декабря 2019 года. В этой связи Gaz-System предлагает на польской территории проложить газопровод в другом месте. Петрасеньский заверил, что новая трассировка никак не повлияет на технические параметры проекта на литовской стороне.

GIPL, который пройдет от местечка Жирмунай под Вильнюсом до Варшавы, должен обеспечить соединение газовых систем стран Балтии и Польши. Длина интерконнектора - 534 км, а проектная мощность составит 2,3 млрд кубометров газа в год. Реализацией проекта помимо польского оператора занимается его литовский партнер AB Amber Grid.

Оценочная стоимость газопровода составляет 558 млн евро.