Проректор СПбГУ: недостаток знаний о геологии Арктики делает добычу невыгодной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Рентабельность поисков, разведки и эксплуатации месторождений Арктики существенно снижается из- за нехватки знаний о геологии этого региона. В этих условиях рентабельными могут быть лишь месторождения с запасами углеводородов в объеме свыше 200 млн тонн, сообщил в четверг журналистам проректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по научной работе, доктор геолого-минералогических наук Сергей Аплонов.

Эксперт привел в пример компанию Shell, которая, работая в Чукотском море, истратила на разведку месторождений порядка $8 млрд. "Результаты оказались весьма скромными. При таком уровне затрат рентабельными являются лишь гигантские месторождения с запасами более 200 млн тонн. А в случае с российским шельфом, изученным хуже, эта планка оказывается еще выше", - сказал Аплонов.

Он добавил, что понимание геологического строения региона отсутствует до сих пор. "Сегодня не существует четкого научно обоснованного представления о состоянии ресурсной базы нефтегазодобычи в Северном Ледовитом океане, а Арктика восточнее моря Лаптевых, по сути, является белым пятном на геологической карте", - отметил эксперт.

Аплонов подчеркнул, что изучение геологии Арктики традиционно сдерживалось и геополитическими интересами, и суровыми климатическими условиями, и нежеланием компаний уходить из регионов с более развитой инфраструктурой.

Проблема рентабельности разведки и эксплуатации месторождений Арктики станет одной из тем, которые обсудят ведущие мировые эксперты - участники первого в истории Конгресса Университета Арктики (UArctic Congress 2016). Он будет проходить в СПбГУ с 12 до 16 сентября.

В нем примут участие более 500 ведущих ученых мира и экспертов в области географии, геологии, экологии, океанологии, археологии, биологии и многих других сфер. Ключевыми темами конгресса станут защита арктических экосистем и сообществ от внешнего воздействия, сохранение местных культурных традиций, а также развитие торговли, туризма и транспорта. В дальнейшем конгресс UArctic планируется проводить каждые 4 года.