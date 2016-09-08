Минэнерго РФ выявило 523 отклонения от техдокументации на объектах генерации

Греф: соглашение РФ и Саудовской Аравии не окажет долгоиграющего влияния на цены на нефтьЭкономика и бизнес 8 сентября, 19:21
Политологи считают отличительной чертой думской кампании возвращение политиков прежних летПолитика 8 сентября, 19:19
Сергей Бочаров назначен главой представительства АСИ в ПФОЭкономика и бизнес 8 сентября, 19:16
Порошенко просит ЕС ускорить ратификацию соглашения об ассоциацииМеждународная панорама 8 сентября, 19:05
Участники митинга против доски Маннергейму в Петербурге потребовали отставки МединскогоОбщество 8 сентября, 18:58
СК прекратил дело в отношении жителя Урала, убившего четырех человек в целях самообороныПроисшествия 8 сентября, 18:38
Отечественные очки ночного видения для вертолетчиков представил "Швабе" на "Армии-2016"Новости партнеров 8 сентября, 18:36
AFP: Мишель Уэльбек проиграл тяжбу с Le MondeКультура 8 сентября, 18:36
ООН сообщила о рекордных жертвах конфликта в Донбассе с августа 2015 годаМеждународная панорама 8 сентября, 18:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России подвело итоги выездных проверок технического состояния четырех электростанций и трех объектов электросетевого комплекса, которые были проведены в июне текущего года. На объектах генерации выявлено 523 отклонения от нормативно-технической документации (НТД - прим. ред.), на электросетевых предприятиях зафиксировано 405 отклонений. Об этом говорится в сообщении министерства.
Цель проверок - оценка фактического технического состояния оборудования энергообъектов.
Существенные недостатки выявлены на двух из четырех проверенных электростанциях. В отчетах комиссий Минэнерго отмечаются случаи выполнения капитальных ремонтов основного оборудования в объемах ниже регламентных.
Как и на электростанциях, на объектах электросетевого комплекса выявлены случаи выполнения капитальных ремонтов в объемах ниже нормативных. Кроме того, в ходе плановых ремонтных работ устраняются не все неисправности и дефекты воздушных линий, выявленные в том числе при техническом освидетельствовании.
По итогам выездных проверок субъекты электроэнергетики разрабатывают и представляют Минэнерго России планы мероприятий по устранению выявленных нарушений отраслевых норм и правил. Министерство осуществляет контроль их выполнения, в том числе в ходе повторных выездных проверок.
Выездные проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и выполнения ремонтов на объектах электроэнергетики осуществляются в соответствии с годовым графиком, утверждаемым Минэнерго России. В 2016 году предусмотрены проверки 81 объекта.