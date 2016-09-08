Минэнерго РФ выявило 523 отклонения от техдокументации на объектах генерации

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России подвело итоги выездных проверок технического состояния четырех электростанций и трех объектов электросетевого комплекса, которые были проведены в июне текущего года. На объектах генерации выявлено 523 отклонения от нормативно-технической документации (НТД - прим. ред.), на электросетевых предприятиях зафиксировано 405 отклонений. Об этом говорится в сообщении министерства.

Цель проверок - оценка фактического технического состояния оборудования энергообъектов.

Существенные недостатки выявлены на двух из четырех проверенных электростанциях. В отчетах комиссий Минэнерго отмечаются случаи выполнения капитальных ремонтов основного оборудования в объемах ниже регламентных.

Как и на электростанциях, на объектах электросетевого комплекса выявлены случаи выполнения капитальных ремонтов в объемах ниже нормативных. Кроме того, в ходе плановых ремонтных работ устраняются не все неисправности и дефекты воздушных линий, выявленные в том числе при техническом освидетельствовании.

По итогам выездных проверок субъекты электроэнергетики разрабатывают и представляют Минэнерго России планы мероприятий по устранению выявленных нарушений отраслевых норм и правил. Министерство осуществляет контроль их выполнения, в том числе в ходе повторных выездных проверок.

Выездные проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и выполнения ремонтов на объектах электроэнергетики осуществляются в соответствии с годовым графиком, утверждаемым Минэнерго России. В 2016 году предусмотрены проверки 81 объекта.