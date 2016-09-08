Эксперт: Румыния может добывать в Черном море с 2020 года 6-10 млрд куб. м газа

БУХАРЕСТ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Румыния, начиная с 2020 года, в глубоководной зоне Черного моря может добывать 6-10 миллиардов кубометров газа в год. Это заявил в четверг руководитель одного из управлений Национального агентства минеральных ресурсов (ANRM) Сорин Гал, выступая на конференции Energia in priza ("Энергия на повестке дня"), организованной в румынской столице газетой деловых кругов Bursa.

Это означает, что ежегодная добыча газа в стране, которая в настоящее время составляет 10-11 миллиардов кубометров, практически удвоится, приводит его слова агентство Agerpres.

"Потенциал огромен, но необходимы и огромные инвестиции, - сказал Гал. - Низкая цена нефти и газа не стимулирует нефтяные компании вкладывать средства - ведь речь идет об инвестициях от $5 млрд. и больше".

"Пока в Румынии высокие налоги, этот газ не будет конкурентоспособным на рынке", - подчеркнул Гал, добавив, что из-за высокого налогообложения импортный газ в Румынии дешевле газа внутреннего производства, и в результате импорт энергоносителя в августе этого года превысил импорт в августе прошлого года на 300%.

OMV Petrom ("ОМВ Петром") и американцы из ExxonMobil ("Эксон мобил") успешно завершили вторую бурильную кампанию в глубоководном периметре Neptun ("Нептун") в Черном море, куда с 2008 года по настоящее время они вложили $1,5 млрд., сообщил ранее член дирекции OMV Pеtrom Габриел Селиски.

"Мы пробурили в этом периметре семь скважин и во многих местах наткнулись на скопления газа, - сказал он. - Это достаточно ободряющие результаты". По его словам, окончательное решение об инвестициях будет принято примерно через 2 года. Первые оценки показывают, что в периметре Neptun может быть 42-84 миллиардов кубометров газа.