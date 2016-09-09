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Глава "Россетей": РФ может создать условия для единого евразийского рынка электроэнергии

Экономика и бизнес ТЭК
9 сентября, 10:15 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Кирилл Агафонов
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ТОКИО, 9 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Российская энергосистема имеет многолетний опыт работы в интегрированной энергосистеме, и она может создать условия для единого рынка электроэнергии на евразийском континенте. Об этом в пятницу в Токио заявил глава компании "Россети" Олег Бударгин на международном симпозиуме, посвященном вопросам возобновляемой энергетики.

"У России и компании "Россети" есть многолетний, долгий опыт работы в интегрированной энергосистеме. "Россети" и российская энергосистема давно интегрированы и являются естественным мостиком между энергетиками Европы и Азиатско- Тихоокеанского региона. Они могут создать нормальные условия для единого рынка электроэнергии на евразийском континенте", - сказал он. Вместе с тем Бударгин высказал мнение, что "лучше транспортировать чистую электроэнергию, чем транспортировать сырье".

Глава "Россетей" во время выступления также назвал пессимистичным прогноз, согласно которому через 30 лет 70% электроэнергии будет производиться за счет возобновляемых источников. "Я думаю, что это очень пессимистичный прогноз, это гораздо быстрее будет, поэтому электросетевым компаниям надо быстрее интегрироваться", - сказал он.

Среди гостей и участников симпозиума также представители корейской Korea Electric Power Corporation (KEPCO), китайской China State Grid Corporation и японской SoftBank Group, с которыми "Россети" в марте этого года подписали меморандум о совместном продвижении взаимосвязанной электрической энергосистемы, охватывающей Северо-Восточную Азию.

Ранее глава SoftBank Group Масаёси Сон на симпозиуме заявил, что первым этапом реализации концепции Азиатского энергокольца может стать энергомост Россия-Япония.

В кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивосток Бударгин говорил ТАСС, что разрабатываемый совместно с SoftBank Group и другими партнерами проект предполагает поставку электроэнергии из РФ в Японию в объемах до 2 ГВт. При этом он отмечал, что в перспективе мощность энергомоста в Японию может достигнуть 5 ГВт. Приоритет в проекте отводится чистой электроэнергии, вырабатываемой в том числе на гидроэлектростанциях.

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