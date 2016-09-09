На Кольской АЭС успешно провели уникальную операцию "омоложения" реактора

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МУРМАНСК, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты Кольской АЭС завершили восстановительный отжиг корпуса реактора энергоблока №2, что позволит продлить срок его эксплуатации. Как сообщили ТАСС в пресс-службе станции в пятницу, проведенная операция - уникальная разработка российских ученых, признанная во всем мире как эффективный способ обеспечения безопасной и надежной эксплуатации реакторных установок.
"Отжиг позволяет восстановить физико-механические свойства металла корпуса реактора, изменяющиеся в процессе эксплуатации за счет радиационного воздействия", - сказали на станции.
По окончании демонтажа печи, построенной на реакторе для проведения отжига, на энергоблоке №2 начнутся работы по вырезке образцов металла внутренних стенок реактора, чтобы определить фактическое состояние металла и подтвердить новые сроки его работы. На основании итогового отчета учеными будет дано заключение о возможности продления дальнейшего срока эксплуатации корпуса реактора № 2.
В настоящее время на Кольской АЭС в работе находятся энергоблоки №1, №3, №4. Нагрузка атомной станции в соответствии с диспетчерским графиком составляет 1000 МВт.
Процедура отжига была разработана Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт". В 1989 году на энергоблоках №1 и №2 Кольской АЭС уже проводилась подобная процедура. Впервые же она была проведена на энергоблоке № 3 Нововоронежской АЭС (также в 1989 году), также восстановительные работы успешно выполнялись на реакторах ВВЭР-440 Ровенской, Нововоронежской, Армянской, АЭС "Грайфсвальд" (Германия) и АЭС "Козлодуй" (Болгария).
Кольская АЭС является филиалом АО "Концерн Росэнергоатом". Станция расположена в 200 км к югу от Мурманска на берегу озера Имандра. Вырабатывает около 60% электроэнергии Мурманской области, в эксплуатации находятся 4 энергоблока мощностью 440 МВт каждый.