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Министры энергетики Алжира и РФ обсудили участие "Газпрома" в сланцевых проектах Алжира

Экономика и бизнес ТЭК
9 сентября, 13:51 UTC+3
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/ Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа и глава Минэнерго России Александр Новак обсудили сегодня участие "Газпрома" в сланцевых проектах Алжира. Об этом журналистам сообщил Нуреддин Бутарфа.

"Да, обсуждали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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