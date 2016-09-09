Министры энергетики Алжира и РФ обсудили участие "Газпрома" в сланцевых проектах Алжира

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/ Министр энергетики Алжира Нуреддин Бутарфа и глава Минэнерго России Александр Новак обсудили сегодня участие "Газпрома" в сланцевых проектах Алжира. Об этом журналистам сообщил Нуреддин Бутарфа.

"Да, обсуждали", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.