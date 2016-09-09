"Россети" и SoftBank обсудили результаты предварительного ТЭО Азиатского энергокольца

ТОКИО, 9 сентбяря. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов/. Генеральный директор "Россетей" Олег Бударгин и глава японской корпорации SoftBank Group Масаёси Сон обсудили предварительные результаты технико- экономического обоснования проекта Азиатского энергетического суперкольца, сообщили ТАСС в пресс-службе российской компании в пятницу.

"Генеральный директор "Россети" Олег Бударгин в ходе рабочей поездки в Японию провел переговоры с председателем, главным исполнительным директором SoftBank Group Масаёси Соном, в ходе которой обсуждались вопросы создания азиатского энергетического суперкольца (его частью должен стать энергомост между Россией и Японией) и результаты предварительного технико-экономического обоснования проекта", - говорится в сообщении.

Тема энергокольца поднималась и на четырехсторонних переговорах с участием глав ГЭК Китая, а также корейской Korea Electric Power Corporation (KEPCO). "На встрече, в том числе, обсуждались мероприятия по выполнению поручения президента РФ по созданию межправительственной рабочей группы для реализации проекта", - отмечается в сообщении.

В марте 2016 года "Россети", KEPCO, SoftBank Group и China State Grid Corporation подписали меморандум о совместном продвижении взаимосвязанной электрической энергосистемы, охватывающей Северо-Восточную Азию.

Выступая на прошедшем сегодня в Токио симпозиуме по вопросам возобновляемой энергетики, глава японской компании Масаёси Сон высказал мнение, что энергомост Россия-Япония может стать первым этапом реализации проекта.

Ранее Бударгин сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума, что разрабатываемый совместно с SoftBank Group и другими партнерами проект предполагает поставку электроэнергии из РФ в Японию в объемах до 2 ГВт. При этом он отметил, что в перспективе мощность энергомоста в Японию может достигнуть 5 ГВт. Приоритет в проекте отводится чистой электроэнергии, вырабатываемой, в том числе, на гидроэлектростанциях.