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"Камаз" до конца 2017 года передаст "Ростнефти" более 1 тыс. единиц техники

Экономика и бизнес ТЭК
9 сентября, 14:38 UTC+3
Сотрудничество "Роснефти" и "Камаза" началось в 2006 году
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КАЗАНЬ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Алексей Угаров/. "Камаз" за лето поставил "Роснефти" более 250 единиц автотехники, всего до когда 2017 года "Ростнефть" получит более 1 тыс. единиц техники. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе "Камаза".

"В рамках стратегического контракта в течение летних месяцев "Камаз" поставил более 250 единиц автотехники НК "Роснефть", в соответствии с условиями договора, до конца 2017 года "Камаз" поставит лидеру нефтегазовой промышленности России в общей сложности более 1 тыс. автомобилей, что позволит "Роснефти" обновить свой производственный автомобильный парк современными моделями", - сказали в пресс-службе.

"Камаз" поставляет "Роснефти" автотопливозаправщики, спецтехнику шасси "Камаз-43118", а также седельные тягачи. "192 единицы техники "Камаз" поставит заказчику до конца текущего года, остальные 449 единиц техники в графике поставок на 2017 год", - уточнили в пресс-службе.

Сотрудничество "Роснефти" и "Камаза" началось в 2006 году.

"Камаз" - ведущий производитель тяжелых грузовиков в России, выпускает более 40 моделей грузовой техники, а также прицепы, автобусы, тракторы, двигатели, силовые агрегаты и различный инструмент. В состав технологической цепочки группы "Камаз" входят 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

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