АО "Транснефть - Урал" ввело в эксплуатацию три резервуара на ЛПДС "Нурлино"

УФА, 9 сентября. /ТАСС/. На линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Нурлино" Черкасского нефтепроводного управления АО "Транснефть - Урал" введены в эксплуатацию три стальных вертикальных резервуара с понтоном емкостью 20 тыс. кубометров каждый (РВСП-20000, №№23,24,25). Общая емкость резервуарного парка станции достигла 500 тыс. кубометров, сообщает пресс-служба компании.

Работы по строительству резервуаров и созданию всей необходимой производственной инфраструктуры начались в ноябре 2014 года. В рамках данных работ были проложены технологические трубопроводы (Ду1200 и Ду700) общей протяженностью более 700 метров, около 800 метров производственно-дождевой канализации. Кроме того, смонтированы дренажные колодцы, колодцы систем канализации и пожаротушения, проложено более 1,2 тыс. метров трубопровода водяного охлаждения и более 1,7 тыс. метров растворопровода пенотушения. Построены молниеотводы и прожекторные мачты, возведены шесть зданий для электроприводных задвижек. Защиту резервуаров и технологического оборудования от коррозии обеспечивают станция катодной защиты и анодные заземлители.

Резервуары оснащены полным комплектом оборудования, обеспечивающего их бесперебойную и безаварийную работу: устройства для размыва донных отложений "Диоген-700", сигнализаторы уровня, системы автоматизации, телемеханики.

Строительство резервуаров осуществлялось в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО "Транснефть - Урал".