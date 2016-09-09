Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ключевыми темами Тюменского нефтегазового форума будут инженерное образование и технологии

Экономика и бизнес ТЭК
9 сентября, 16:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, сентября. /ТАСС
Мероприятие пройдет 21-22 сентября Тюмени
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ключевыми темами Тюменского нефтегазового форума станут вопросы инженерного образования и нефтегазовых технологий, сообщает пресс-служба Минприроды.

Мероприятие пройдет 21-22 сентября Тюмени, программой предусмотрено более 30 дискуссионных панелей и круглых столов.

По данным Минприроды РФ, в ходе тематических секций будут рассмотрены значимые аспекты развития нефтегазовой отрасли в Западной Сибири, такие, как поиск инновационных путей в решении вопросов сервисного обслуживания "старых" месторождений, введение налоговых инструментов для стимулирования отрасли и разработки инноваций, кадровое обеспечение будущего отрасли, а также развитие арктических и приарктических проектов.

Участие в форуме примет министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Ожидается, что в мероприятии также будут участвовать представители "Газпрома", "Роснефти", "Новатэка", "Сургутнефтегаза" и "Лукойла".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
2
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
3
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
4
Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда в 2017 году
5
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
6
В Подмосковье неизвестные отобрали оружие и документы у фельдъегерей
7
Саакашвили обиделся на решение провести "Евровидение-2017" не в Одессе, а в Киеве
Темы дня
Реклама