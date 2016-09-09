Ключевыми темами Тюменского нефтегазового форума будут инженерное образование и технологии

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МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Ключевыми темами Тюменского нефтегазового форума станут вопросы инженерного образования и нефтегазовых технологий, сообщает пресс-служба Минприроды.
Мероприятие пройдет 21-22 сентября Тюмени, программой предусмотрено более 30 дискуссионных панелей и круглых столов.
По данным Минприроды РФ, в ходе тематических секций будут рассмотрены значимые аспекты развития нефтегазовой отрасли в Западной Сибири, такие, как поиск инновационных путей в решении вопросов сервисного обслуживания "старых" месторождений, введение налоговых инструментов для стимулирования отрасли и разработки инноваций, кадровое обеспечение будущего отрасли, а также развитие арктических и приарктических проектов.
Участие в форуме примет министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Ожидается, что в мероприятии также будут участвовать представители "Газпрома", "Роснефти", "Новатэка", "Сургутнефтегаза" и "Лукойла".