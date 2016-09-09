Компания "Арктикнефть" удвоит отгрузку нефти в Роттердам с арктического острова Колгуев

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АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. /ТАСС/. Компания "Арктикнефть" удвоит отгрузку нефти в Роттердам с месторождения на арктическом острове Колгуев в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации НАО по итогам встречи губернатора Игоря Кошина с гендиректором "Арктикнефти" Сергеем Ермолаевым.
В ведомстве уточнили, что в конце августа компания стала единственным недропользователем Песчаноозерского месторождения нефти на острове Колгуев. Ранее его центральную часть разрабатывала "Зарубежнефть". "В связи с переходом месторождения в одни руки у компании большие планы: сократить административные и общие расходы, а также увеличить объем добычи до тысячи баррелей в сутки. Отгрузку нефти планируют увеличить с одного до двух танкеров в год. Нефть поставляется напрямую в Роттердам", - сказали в пресс- службе.
В пресс-службе отметили, что стороны обсудили планы по инфраструктурному развитию месторождения и единственного населенного пункта острова - поселка Бугрино.