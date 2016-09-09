Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Компания "Арктикнефть" удвоит отгрузку нефти в Роттердам с арктического острова Колгуев

Экономика и бизнес ТЭК
9 сентября, 17:12 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 9, сентября. /ТАСС
В конце августа компания стала единственным недропользователем Песчаноозерского месторождения нефти
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 9 сентября. /ТАСС/. Компания "Арктикнефть" удвоит отгрузку нефти в Роттердам с месторождения на арктическом острове Колгуев в Ненецком автономном округе (НАО). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации НАО по итогам встречи губернатора Игоря Кошина с гендиректором "Арктикнефти" Сергеем Ермолаевым.

В ведомстве уточнили, что в конце августа компания стала единственным недропользователем Песчаноозерского месторождения нефти на острове Колгуев. Ранее его центральную часть разрабатывала "Зарубежнефть". "В связи с переходом месторождения в одни руки у компании большие планы: сократить административные и общие расходы, а также увеличить объем добычи до тысячи баррелей в сутки. Отгрузку нефти планируют увеличить с одного до двух танкеров в год. Нефть поставляется напрямую в Роттердам", - сказали в пресс- службе.

В пресс-службе отметили, что стороны обсудили планы по инфраструктурному развитию месторождения и единственного населенного пункта острова - поселка Бугрино.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Татарстане школьник умер во время урока русского языка
2
Песков не стал комментировать изданный в Приднестровье указ о начале присоединения к РФ
3
Боксер Роман Романчук скончался на 38-м году жизни
4
В Подмосковье неизвестные отобрали оружие и документы у фельдъегерей
5
Минфин сообщил об исчерпании Резервного фонда в 2017 году
6
СМИ: президент Филиппин назвал Пан Ги Муна дураком
7
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
Темы дня
Реклама