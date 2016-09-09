Еврокомиссия пока не подтверждает дату встречи Шефчовича и Новака

БРЮССЕЛЬ, 9 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Еврокомиссия (ЕК) пока не подтверждает дату встречи министра энергетики России Александра Новака с заместителем председателя ЕК по делам Энергетического союза Марошем Шефчовичем. Об этом сообщила ТАСС представитель ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Мы ищем дату в ближайшие недели, которая подошла бы обеим сторонам, и сообщим о ней. До сих пор нет подтверждения по дате", - отметила она.

Как сообщил ранее в пятницу Александр Новак, предварительная дата встречи - 14 октября. "Предварительная дата встречи с Марошем Шефчовичем в Москве согласована - 14 октября. Минэнерго России получило соответствующие подтверждения от посла секретариата Мароша Шефчовича и посла ЕС. Основными темами переговоров станут энергодиалог Россия - ЕС и инфраструктура по доставке российского газа в Европу", - сказал он.

Регулярные трехсторонние консультации между Россией, ЕС и Украиной о поставках газа на Украину и транзиту в Европу начались в мае 2014 года после того, как Россия отменила скидку на газ для Украины. Летом 2014 года "Газпром" перешел на режим поставок по предоплате. Осенью 2015 года России удалось отстоять в "зимнем пакете" условие поквартального установления цены на газ. При этом "Газпром" не стал применять условие "бери или плати" в зимний период 2015-2016 годов, как это делал ранее, позволив Украине избежать санкций за недостаточную выборку газа.

Срок действия "зимнего пакета", в котором Украине была предоставлена скидка на первый квартал 2016 года в размере $17,77 от цены за один кубометр, истек 31 марта.

После этого Европейская комиссия выступила с рекомендацией Киеву и Москве провести в ближайшее время переговоры по поставкам природного газа, но конкретной даты переговоров до сих пор не было.