МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. АО "Транснефть - Диаскан" проведет работы по внутритрубной диагностике в Малайзии, сообщает пресс-служба компании.

Соответствующее дополнительное соглашение в рамках действующего договора было заключено в Москве в четверг. В церемонии подписания приняли участие генеральный директор АО "Транснефть - Диаскан" Сергей Эрмиш, директор по развитию компании Gaztech E&S Раджа Сулейман бин Раджа Мохтар и директор по производству малазийской компании Мохд Нави бин Абдуллах.

Дополнительное соглашение предусматривает выполнение внутритрубной диагностики в Малайзии на участках трубопровода государственной нефтегазовой компании Petronas с помощью многоканального профилемера и магнитного дефектоскопа.

В рамках визита также состоялось совещание, в ходе которого стороны обсудили текущие совместные проекты в области внутритрубной диагностики АО "Транснефть - Диаскан" и Gaztech E&S.

GazTech E&S (Малайзия) - независимый подрядчик для химической, нефтехимической и смежных отраслей промышленности. Специализируется на услугах по техническому обслуживанию и ремонту трубопроводов.