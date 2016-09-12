"Транснефть" приостановила отгрузку нефти в порту Новороссийска из-за усиления ветра

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Отгрузка нефти в порту Новороссийска приостановлена из-за усиления ветра, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин

"В Новороссийске с утра усиление ветра до 20 м/с, действует запрет на погрузку", - сказал он.

Демин отметил, что в портах Балтики прогнозируют усиление ветра в течение дня. "Пока и Приморск, и Усть-Луга работают по фактической погоде", - сказал он.

Кроме того, Демин добавил, что в порту Козьмино и порту Махачкалы работы идут по графику, опаздывающих танкеров нет.