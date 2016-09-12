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На Алтае открыли солнечную электростанцию стоимостью более 500 млн рублей

Экономика и бизнес ТЭК
12 сентября, 11:01 UTC+3 ГОРНО-АЛТАЙСК ГОРНО-АЛТАЙСК 12, сентября. /ТАСС
Инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступили структуры компании "Хевел"
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 12 сентября. /ТАСС/. Новая солнечная электростанция начала работу в Усть-Канском районе Республики Алтай. Это уже третий подобный объект в регионе, его стоимость составила более 500 млн рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе правительства республики.

"Это уже третья солнечная станция мощностью 5 МВт, она построена между селами Усть-Кан и Озерное. Стоимость объекта - более полумиллиарда рублей. Солнечные электростанции помогают решить вопросы энергообеспечение горного региона, помогают его развитию. Предполагается до конца 2019 года практически полностью закрыть проблему энергодефицитности республики", - сказали там.

Как и на предыдущих двух объектах, инвестором и генеральным подрядчиком строительства выступили структуры компании "Хевел". Более 60% комплектующих новой солнечной электростанции были произведены на территории РФ. Мощность станции равна энергопотреблению не менее тысячи частных домохозяйств. Как отмечают в пресс-службе правительства региона, эта электростанция позволит сократить выброс углекислого газа в атмосферу на 4,5 тыс. тонн в год.

Как сообщалось ранее, по соглашению, подписанному между компанией "Хевел" и правительством Республики Алтай на Петербургском международном экономическом форуме, в регионе предполагается построить еще пять объектов солнечной генерации с общим объемом инвестиций более 12 млрд рублей. Первая очередь солнечной генерации мощностью 5 МВт была построена в сентябре 2014 года. В общей сложности теперь три станции вырабатывают 15 МВт энергии, что перекрывает более четверти дневного потребления электроэнергии в энергодефицитной республике, сокращает ее зависимость от генерации соседних регионов.

Общий объем инвестиций в солнечную энергетику региона составил более 1 млрд 640 млн рублей. Компания "Хевел", строящая эти объекты, - совместное предприятие группы компаний "Ренова" и АО "Роснано".

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