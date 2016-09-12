Замглавы Минэнерго: РФ может привлечь $1 млрд на строительство газопровода в Пакистане

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "РТ-Глобальные ресурсы" (100-процентное дочернее общество "Ростеха") может привлечь на финансирование проекта по строительству газопровода "Север - Юг" в Пакистане около $1 млрд, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Юрий Сентюрин.

"Более миллиарда долларов. Это не инвестиции - это привлеченные финансовые средства. Российская сторона берет на себя обязательства привлечь такой финансовый ресурс", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об объеме инвестиций в проект.

По словам Сентюрина, проект находится в активной стадии реализации. "Дочка" "Ростеха" и пакистанская ISGS уже создали проектную компанию специального назначения (Special Purpose Vehicle - SPV), ответственную за реализацию проекта. В первой декаде октября должно состояться второе заседание российско-пакистанского комитета по координации экономической деятельности, сообщил он. Как сообщалось ранее, стороны намерены подписать до 16 октября коммерческие соглашения по проекту.

Замглавы Минэнерго РФ также отметил, что начало реализации проекта по-прежнему намечено на декабрь 2017 года. При этом, по его словам, Пакистан принял решение реализовать проект не в три, как предполагалось ранее, а в два этапа.

"Изначально первый этап был более тысячи километров, сейчас решили реализовать первый этап в 860 километров, чтобы в сроки уложиться. Это сопряжено с тем, что у них появляются возможности на юге, подстыковки к этому проекту. Поэтому мы пока декабрь 2017 года с повестки дня не сдвигаем", - сказал он.

Межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода между Россией и Пакистаном было подписано в октябре 2015 года. Запланированная мощность газопровода - 12,3 млрд кубометров в год. Магистраль свяжет терминалы по приему сжиженного газа в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны. Ранее объявленные сроки строительства газопровода - 42 месяца. Общий объем инвестиций в проект составит $2,5 млрд. Координационный комитет принял решение реализовать проект на условиях контракта BOOT (Build Own Operate Transfer), в соответствии с которым построенный газопровод после ввода в эксплуатацию будет находиться в собственности и эксплуатироваться проектной компанией в течение 25 лет, а затем передан пакистанской стороне.