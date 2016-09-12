Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.09:
$ 64.16
€ 72.34
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Замглавы Минэнерго: РФ может привлечь $1 млрд на строительство газопровода в Пакистане

Экономика и бизнес ТЭК
12 сентября, 11:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
Начало реализации проекта по-прежнему намечено на декабрь 2017 года
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "РТ-Глобальные ресурсы" (100-процентное дочернее общество "Ростеха") может привлечь на финансирование проекта по строительству газопровода "Север - Юг" в Пакистане около $1 млрд, сообщил журналистам замглавы Минэнерго РФ Юрий Сентюрин.

"Более миллиарда долларов. Это не инвестиции - это привлеченные финансовые средства. Российская сторона берет на себя обязательства привлечь такой финансовый ресурс", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС об объеме инвестиций в проект.

По словам Сентюрина, проект находится в активной стадии реализации. "Дочка" "Ростеха" и пакистанская ISGS уже создали проектную компанию специального назначения (Special Purpose Vehicle - SPV), ответственную за реализацию проекта. В первой декаде октября должно состояться второе заседание российско-пакистанского комитета по координации экономической деятельности, сообщил он. Как сообщалось ранее, стороны намерены подписать до 16 октября коммерческие соглашения по проекту.

Замглавы Минэнерго РФ также отметил, что начало реализации проекта по-прежнему намечено на декабрь 2017 года. При этом, по его словам, Пакистан принял решение реализовать проект не в три, как предполагалось ранее, а в два этапа.

"Изначально первый этап был более тысячи километров, сейчас решили реализовать первый этап в 860 километров, чтобы в сроки уложиться. Это сопряжено с тем, что у них появляются возможности на юге, подстыковки к этому проекту. Поэтому мы пока декабрь 2017 года с повестки дня не сдвигаем", - сказал он.

Межправительственное соглашение о сотрудничестве при строительстве газопровода между Россией и Пакистаном было подписано в октябре 2015 года. Запланированная мощность газопровода - 12,3 млрд кубометров в год. Магистраль свяжет терминалы по приему сжиженного газа в портовом городе Карачи на юге Пакистана с городом Лахор на севере страны. Ранее объявленные сроки строительства газопровода - 42 месяца. Общий объем инвестиций в проект составит $2,5 млрд. Координационный комитет принял решение реализовать проект на условиях контракта BOOT (Build Own Operate Transfer), в соответствии с которым построенный газопровод после ввода в эксплуатацию будет находиться в собственности и эксплуатироваться проектной компанией в течение 25 лет, а затем передан пакистанской стороне.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве возбуждено дело по факту стрельбы из машин свадебного кортежа
2
СМИ: спецслужбы Украины завербовали подростков для совершения диверсий в ДНР
3
Independent: Россия станет сверхдержавой после сделки с США по Сирии
4
В Москве пресечена деятельность этнической ОПГ, похищавшей людей
5
Илюмжинов в письме Обаме попросил предоставить ему гражданство США
6
Источник: выемки в ЦБ проводились по заявлению о краже дивана в санируемом банке
7
Белые медведи взяли в осаду полярную метеостанцию на острове в Арктике
Темы дня
Реклама