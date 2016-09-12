Кубань представит на форуме в Сочи проект завода по производству биотоплива

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Проект завода по производству биотоплива из отходов животноводческой и растительной промышленности планирует представить на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016" делегация Краснодарского края. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей, сообщили в понедельник в пресс-службе администрации Кубани.

"В рамках проекта предполагается строительство перерабатывающего комплекса, который будет производить до 332 млн кубометров биогаза в год. В качестве сырья для предприятия будут использоваться отходы животноводческой и растительной промышленности. В том числе сырье планируется получать от расположенных на территории муниципалитета сахарного завода и различных сельхозпредприятий. Инвестиции в строительство комплекса составят, по оценке, 2 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что производство планируется разместить в станице Стародеревянковской Каневского района. По замыслу авторов проекта, завод позволит одновременно решить вопросы по утилизации органических отходов, а также сократить дефицит энергетических ресурсов.

Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" проводится ежегодно и собирает около 9 тыс. участников из регионов РФ, свыше 30 зарубежных стран, а также представителей 400 информационных изданий. Форум инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион, в частности в рамках подготовки к сочинской Олимпиаде. Сейчас сочинский форум - современная площадка для конструктивного диалога бизнеса и власти, созданная при поддержке правительства РФ для решения вопросов развития мировой экономики и ее основных тенденций, обсуждения перспектив инвестиционного и инновационного будущего страны, а также для презентации масштабных инвестиционных проектов регионов России. В этом году форум пройдет с 29 сентября по 2 октября.