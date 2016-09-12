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Цены на бензин Аи-95 в РФ за неделю снизились на 1 копейку, на Аи-92 - не изменились

Экономика и бизнес ТЭК
12 сентября, 12:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС
За прошедшую неделю наибольшее подорожание бензина марки Аи-92 в рознице было зафиксировано в Южном федеральном округе
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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Розничные цены на бензин Аи-95 в России за период с 5 по 9 сентября в среднем по стране снизились на 1 копейку до 38,29 руб. за литр, цены на Аи-92 не изменились и составили 35,38 руб. за литр. Об этом свидетельствуют данные компании Thomson Reuters Kortes.

За прошедшую неделю наибольшее подорожание бензина марки Аи-92 в рознице было зафиксировано в Южном федеральном округе - на 5 копеек до 36,21 руб. за литр. В то же время в Приволжском и Сибирском федеральных округах цены на этот вид топлива снизились на 2 копейки до 34,89 и 35,12 руб. соответственно.

Средние биржевые цены на Аи-92 составили 37,926 тыс. руб. за т, что на 678 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены на Аи-92 сократились на 720 руб. до 38,271 тыс. руб. за тонну.

Литр бензина марки Аи-95 сильнее всего подорожал в Южном федеральном округе - на 3 копейки, до 39,45 руб. Наибольшее снижение цен отмечено в Приволжском и Сибирском федеральных округах - на 3 и 6 копеек, до 38,01 и 37,8 руб. соответственно.

Средние биржевые цены на Аи-95 составили 41,242 тыс. руб. за т, что на 1 тыс. 111 руб. меньше, чем неделей ранее. Средние оптовые цены сократились на 761 руб. - до 41,398 тыс. руб. за тонну.

Стоимость тонны авиационного керосина в аэропортах за неделю по России увеличилась на 127 руб. и составила 40,834 тыс. руб. за т. С начала 2016 г. этот вид топлива подешевел на 5,2%.

Средняя цена дизельного топлива (летние сорта) за отчетную неделю снизилась на 2 копейки и составила 35,55 руб. за литр. Наибольшее снижение цен на него было зафиксировано в Сибирском федеральном округе - на 15 копеек, до 35,49 руб. за литр.

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