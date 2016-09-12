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Новгородская область получит рассрочку на долг "Газпрому" в 1,6 млрд рублей на шесть лет

Экономика и бизнес ТЭК
12 сентября, 13:36 UTC+3 ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД /Корр. ТАСС, Юлия Генерозова
Долги сдерживают развитие региона, в том числе, множество социальных программ, проводимых компанией
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 сентября. /Корр. ТАСС Юлия Генерозова/. Новгородская область получит рассрочку на долг "Газпрому" в 1,6 млрд рублей на шесть лет. Договор будет подписан до конца сентября, сообщил ТАСС в понедельник заместитель губернатора региона Юрий Маланин.

"Область должна "Газпрому" 1,583 млрд рублей. Думаю, до конца сентября у нас пройдут все согласования, и мы выйдем на подписание соглашения о реструктуризации долга. Предполагается, что рассрочка будет на 6 лет", - сказал он, отметив, что просроченная дебиторская задолженность населения составляет лишь 38,1 млн рублей, остальная часть долгов у промышленных предприятий.

По словам вице-губернатора, главный должник - МУП "Теплоэнерго" (ресурсоснабжающая организация Великого Новгорода), объявленное банкротом и переданное в 2016 году в концессию тепловой компании "Новгородская". "По "Теплоэнерго", задолжавшему 487 млн рублей, документы с "Газпромом" уже подписаны", - подчеркнул Маланин.

На конец 2015 года задолженность за потребленный газ составляла около 1 млрд рублей. Как ранее заявлял губернатор Новгородской области Сергей Митин, долги "Газпрому" сдерживают развитие региона, в том числе, множество социальных программ, проводимых компанией.

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