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"Лукойл" намерен развивать нефтехимическое производство на ставропольском "Ставролене"

Экономика и бизнес ТЭК
12 сентября, 14:13 UTC+3 БУДЕННОВСК БУДЕННОВСК 12, сентября. /ТАСС
Возможность реализации проекта будет ясна после получения результатов геологоразведки на месторождении им. Кувыкина
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БУДЕННОВСК, 12 сентября. /ТАСС/. ПАО "Лукойл" намерено развивать нефтехимическое производство на предприятии "Ставролен" (Ставропольский край) в случае обнаружения достаточных запасов газа на месторождении им. Кувыкина. Об этом журналистам в понедельник сообщил первый вице-президент "Лукойла" Владимир Некрасов во время поездки в Ставропольский край.

"Мы рассматриваем возможность развития газохимии на "Ставролене", проект пока опционный, но имеющий право на жизнь - удобрения, метанол, уксусная кислота, аммиак, карбамид", - сказал он.

По словам Некрасова, возможность реализации проекта будет ясна после получения результатов геологоразведки на месторождении им. Кувыкина. "Эти планы глубоко проработаны, при подтверждении, я думаю, они претворятся. У нас есть много проектов, которые зависят от результатов геологоразведке на шельфе Каспийского моря, в частности по месторождению им. Кувыкина, где мы ожидаем после бурения разведочных скважин добывать большое количество газа", - сказал первый вице-президент.

Некрасов добавил, что при достаточных объемах газа на "Ставролене" будет построена вторая очередь газоперерабатывающего завода. Кроме того, "Лукойл" планирует развитие и расширение производства полиэтилена на предприятии на 8 млрд рублей.

"Ставролен" производит около 300 тыс. тонн полиэтилена в год, 120 тыс. тонн полипропилена, 80 тыс. тонн бензола и 50 тыс. тонн винилацетата. Завод является вторым по величине в России производителем полиэтилена и пятым - по производству полипропилена. Месторождение имени Кувыкина расположено в российском секторе северной части Каспийского моря. Открыто в 2002 году, его извлекаемые запасы газа составляют 1,2 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

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