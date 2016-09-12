СМИ: ливийские войска взяли под контроль все порты "нефтяного полумесяца" страны

АБУ-ДАБИ, 12 сентября. /ТАСС/. Ливийская армия взяла под контроль все основные порты "нефтяного полумесяца" страны, расположенного вдоль средиземноморского побережья, сообщил телеканал Al Jazeera в понедельник.

По его данным, армейские подразделения вошли в нефтяной порт Зувейтина, не встретив сопротивления со стороны занимавших его так называемых формирований по охране нефтяных месторождений. По словам представителя армейского командования, "никакого ущерба мощностям по переработке нефти в порту причинено не было".

В воскресенье отряды ливийской армии под командованием генерала Халифы Хафтара уже заняли два основных нефтяных порта страны - Рас-Лануф и Эс-Сидр, вытеснив из них военизированные группы охраны нефтяных месторождений. Кроме того, войска взяли под контроль и аэропорт в Рас-Лануфе.

Командование армии подтвердило, что члены формирований по охране нефтяных месторождений без боя оставили Зувейтину и передали свое оружие ливийским военным. Всем участникам военизированных групп было предложено "либо вступить в ряды ливийской армии, либо самостоятельно покинуть регион". Отмечается также, что правительство в специальном заявлении поблагодарило членов отрядов по охране месторождений, "которые отказались применить оружие против частей ливийской армии".

В конце июля власти Ливии подписали соглашение с формированиями по охране нефтяных месторождений. Детали его не разглашались, но известно, что правительство согласилось на регулярной основе выплачивать "зарплату" бойцам отрядов. Взамен эти формирования обязались открыть несколько портов на востоке страны для экспорта нефти, включая основной нефтеналивной терминал Рас-Лануф.

Однако уже в начале августа глава Ливийской национальной нефтяной корпорации Мустафа Санаалла предупредил, что эти планы могут провалиться, если вооруженные группы, которые ранее блокировали производство на основных нефтяных месторождениях, не устроит размер вознаграждения, которое было предложено им правительством за допуск специалистов к скважинам и снятие блокады с портов.