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"Транснефть - Диаскан" модернизировала магнитный дефектоскоп

Экономика и бизнес ТЭК
12 сентября, 17:25 UTC+3
Данный прибор предназначен для внутритрубной диагностики трубопроводов диаметром 377 мм
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ЛУХОВИЦЫ, 12 сентября. /ТАСС/. АО "Транснефть - Диаскан" модернизировало диагностический комплекс "Дефектоскоп магнитный МДСкан 14", сообщила пресс-служба компании. Данный прибор предназначен для внутритрубной диагностики трубопроводов диаметром 377 мм.

В модернизированном дефектоскопе установлена новая бортовая аппаратура, а также измерительная система с комбинированными магнитными датчиками. Это позволило исключить из состава дефектоскопа секцию с дополнительной измерительной системой и уменьшить длину дефектоскопа на треть. Энергопотребление прибора уменьшено на 30%.

Модернизация диагностического оборудования выполнялась в соответствии с "Программой разработки перспективного диагностического оборудования АО "Транснефть - Диаскан". Обновленный прибор прошел приемочные испытания и принят в эксплуатацию комиссией ПАО "Транснефть".

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