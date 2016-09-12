"Связьтранснефть" завершила очередной этап строительства сети связи МН "Заполярье - Пурпе"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Среднеобский филиал АО "Связьтранснефть" ввел в эксплуатацию волоконно-оптическую линию связи (ВОЛС) магистрального нефтепровода Заполярье - Пурпе, сообщает пресс-служба компании.

ВОЛС проложена до самой северной точки строительства трубопроводной системы - головной нефтеперекачивающей станции (ГНПС-1). Новая сеть связи, протяженностью 152 км, охватывает 13 объектов АО "Транснефть - Сибирь", расположенных в самых северных районах Западной Сибири. В их числе 12 пунктов контроля и управления (ПКУ) и одна нефтеперекачивающая станция.

Большая работа проведена строителями для организации перехода через реку Таз. Ширина поймы в точке прохождения нефтепровода составляет 25 км. Параллельно нефтепроводу методом горизонтально-направленного бурения пропущены две нитки волоконно-оптического кабеля.

В рамках проекта построены пять антенно-мачтовых сооружений и станция спутниковой связи. Установлены пять блок-контейнеров связи, аналогичное количество базовых станций TETRA и мультиплексоров SDH. На всех объектах смонтировано оборудование передачи данных.

Новая сеть связи обеспечивает все необходимые сервисы для управления и контроля за объектами магистрального нефтепровода. В том числе оперативную диспетчерскую связь, телефонию, подвижную радиосвязь стандарта TETRA, сеть передачи данных, видеоконференцсвязь.

Оборудование подключено к единой системе мониторинга и управления (ЕСМУ) АО "Связьтранснефть" (г. Москва), которая консолидирует информацию о состоянии объектов и обеспечивает доступ управления из регионального центра филиала.

В настоящее время продолжаются работы по реализации заключительного этапа строительства сети связи трубопровода Заполярье - Пурпе - цифровой радиорелейной линии связи (ЦРРЛ), предназначенной для резервирования основной ВОЛС. Сдача объекта планируется в декабре 2016 года.