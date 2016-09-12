МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" планирует запустить в эксплуатацию нефтепровод Куюмба - Тайшет в декабре. Об этом глава компании Николай Токарев сказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"В конце года, в декабре, мы сдаем еще один магистральный нефтепровод - "Куюмба-Тайшет", он позволит нефтяникам выйти в богатую нефтеносную провинцию, и тут же подсоединяется к ВСТО (трубопроводная система "Восточная Сибирь - Тихий океан" - прим. ред.). Мы занимались им три года", - сказал он.

По словам главы "Транснефти", сейчас на месте строительства осуществляются пусконаладочные работы. "Это хороший, серьезный вклад в наращивание объема добычи и в сохранение его на том уровне, который запланирован в Минэнерго", - добавил он.

Кроме того, Токарев сообщил президенту, что компания параллельно ведет работы по увеличению пропускных мощностей магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" до плановых. К 2020 году "Транснефть" планирует обеспечить ВСТО-1 нефтью в объеме 80 млн тонн, ВСТО-2 от Сковородино до Козьмино - 50 млн тонн.

"Это максимальная мощность, на которую проект был рассчитан и построен. Это связано со строительством десяти новых насосных станций, из них четыре - где уже осуществляются строительно - монтажные работы. По остальным идут проектно - изыскательские работы", - подчеркнул глава компании.

Проекты

Магистральный нефтепровод Куюмба - Тайшет позволит подключить к трубопроводной системе "Восточная Сибирь - Тихий океан" Юрубчено-Тохомское и Куюмбинское месторождения, расположенные в Красноярском крае. Проект строительства нефтепровода оценивается в 124,2 млрд руб.

ВСТО - нефтепровод, проходящий от города Тайшет (Иркутская область) до нефтеналивного порта Козьмино в заливе Находка через Сковородино (Амурская область). Соединяет месторождения Западной и Восточной Сибири с рынками Азии и США. Протяженность - 4 740 км. Оператор нефтепровода - государственная компания "Транснефть". Сорт нефти, поставляемый на мировой рынок посредством ВСТО, получил название ESPO.

Первая очередь ВСТО была введена в строй в декабре 2009 года, вторая - в декабре 2012 года. Ранее компания "Транснефть" сообщала, что проект по расширению трубопроводной системы планируется завершить в 2019 году. Как сообщалось ранее, инвестиции в расширение трубопроводной системы ВСТО составят порядка 135 млрд рублей.