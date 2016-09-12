"Транснефть" не ожидает проблем с заполнением нефтепровода Заполярье-Пурпе

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" не ожидает проблем с заполнением магистрального нефтепровода Заполярье - Пурпе, сообщил глава компании Николай Токарев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Заполярье - Пурпе - проект сам по себе уникальный, обеспечивает нефтяникам доступ в новую нефтеносную провинцию на Севере, за Полярным кругом. Нефтяники уже начали сдавать нефть. Первую нефть мы 1 сентября от "Лукойла" получили. Теперь в режиме пуско-наладки будем опробовать уже свое оборудование. Так что те проблемы, которые первоначально нам представлялись довольно сложными, с заполнением трубы из-за того, что сроки освоения месторождения сдвигались, сегодня, на наш взгляд, уже в достаточно хорошей положительной динамике. И нефтепровод будет работать в комфортном режиме", - сказал Токарев.

Он подчеркнул, что ввод нефтепровода в эксплуатацию позволит компенсировать в значительной степени объемы добычи нефти, которые в Западной Сибири сегодня ощутимо снижаются. Плановая мощность трубопровода составляет 45 млн тонн, первый этап - 32 млн тонн.

Глава "Транснефти" добавил, что разработчики и проектировщики нефтепровода получили государственную премию правительства РФ за уникальные инженерные решения, которые использованы при строительстве нефтепровода. Также было защищено более 30 международных патентов по этим разработкам.

"Заполярье - Пурпе мы занимались четыре года, его стоимость - более 200 млрд рублей. В целом наши объекты, запланированные на сдачу в этом году, к концу года мы гарантированно сдаем", - сказал Токарев.

Ранее сообщалось, что "Роснефть" хочет на год отложить срок начала сдачи нефти в нефтепровод Заполярье - Пурпе и снизить общий объем почти на 5 млн тонн. Если ранее "Роснефть" в 2017 году предполагала начать поставки в нефтепровод в объеме 3,3 млн тонн, а в 2018 и 2019 годах поставить 6,576 млн тонн и 7,5 млн тонн соответственно, то теперь начало поставок планируется перенести на 2018 год и поставить 5,5 млн тонн, в 2019 году - 7,1 млн тонн.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что правительство изучает ситуацию со срывом "Роснефтью" поставок нефти в нефтепровод и будет искать компромиссы. "Транснефть" в свою очередь отмечала, что может предъявить "Роснефти" штрафные санкции за очередную корректировку сроков и объемов сдачи нефти в Заполярье - Пурпе.

"Транснефть" законтрактовала по предварительным договорам до 78% мощности нефтепровода Заполярье - Пурпе, то есть порядка 24,9 млн тонн нефти при мощности нефтепровода в 32 млн тонн.

Нефтепровод Заполярье - Пурпе

Самый северный, по оценке экспертов, магистральный нефтепровод Заполярье - Пурпе мощностью 45 млн тонн в год и протяженностью 488 км реализуется в несколько этапов с юга на север: первая очередь - участок от Тарко-Сале до поселка Пурпе, вторая очередь - участок от поселка Новозаполярный до города Тарко-Сале, третья очередь - участок от ГНПС "Заполярье" до поселка Новозаполярный.

Нефтепровод прокладывается в сложном ландшафте северных районов Ямало-Ненецкого АО, маршрут трассы по большей части проходит по болотистой местности (переходы болот составляют более 250 км), отмечаются участки сплошных и прерывистых вечномерзлых грунтов.