"Транснефть" возобновила отгрузку нефти из порта Новороссийска

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Отгрузка нефти в порту Новороссийска, приостановленная в понедельник из-за усиления ветра, возобновлена, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.

"Новороссийск возобновил отгрузку вчера в 19:30 мск, порт входит в рабочий график", - сказал он.

Демин также сообщил, что 12 сентября в портах Балтики сняли штормовое предупреждение - в Усть-Луге в 17:30 мск, в Приморске в 18:00 мск.

"Так как отгрузка шла по фактической погоде отклонения от графика не возникло", - уточнил он.

Кроме того, Демин сообщил, что в портах Козьмино и Махачкалы погода рабочая, опаздывающих танкеров нет.