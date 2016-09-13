"Транснефть" возобновила отгрузку нефти из порта Новороссийска

Талисман ЧМ-2018 по футболу будет выбран 26 октябряСпорт 13 сентября, 11:35
Выставка фото футболистов из разных стран открылась в Уральском РИЦ ТАССНовости Урала 13 сентября, 11:27
Началось строительство тоннеля метро Москвы от "Говорово" до "Солнцево"Москва 13 сентября, 11:26
Многопрофильный медцентр за 9 млрд руб. построят в Симферополе в рамках ФЦПОбщество 13 сентября, 11:19
Студенты встретятся с бизнес-элитой на Молодежном днеНовости 13 сентября, 11:17
Детская железная дорога открыта на Урале после реконструкцииНовости Урала 13 сентября, 11:03
На Форуме пройдет финал кейс-турнира "Youth Day Case Contest 2016"Новости 13 сентября, 10:55
В рамках Форума пройдет "Молодежный день: диалог поколений"Новости 13 сентября, 10:52
Собянин запустил движение по первому в Москве винчестерному тоннелюОбщество 13 сентября, 10:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Отгрузка нефти в порту Новороссийска, приостановленная в понедельник из-за усиления ветра, возобновлена, сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
"Новороссийск возобновил отгрузку вчера в 19:30 мск, порт входит в рабочий график", - сказал он.
Демин также сообщил, что 12 сентября в портах Балтики сняли штормовое предупреждение - в Усть-Луге в 17:30 мск, в Приморске в 18:00 мск.
"Так как отгрузка шла по фактической погоде отклонения от графика не возникло", - уточнил он.
Кроме того, Демин сообщил, что в портах Козьмино и Махачкалы погода рабочая, опаздывающих танкеров нет.