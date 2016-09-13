Газовые долги потребителей выросли в Ярославской области до 5,7 млрд руб.

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Серов/. Задолженность потребителей газа в Ярославской области за год выросла на 2,3 млрд рублей, на начало сентября она превышает 5,7 млрд рублей. Основные должники - теплоснабжающие организации, сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" Майя Коврайская.

"Многие предприятия в преддверии отопительного сезона перестали выполнять свои договорные обязательства и в течение нескольких месяцев не рассчитываются с поставщиком за потребленный ими газ. Долг Ярославской области за год вырос на 2,3 млрд рублей. На начало сентября он превышает 5,7 млрд рублей", - сказала Коврайская.

В качестве примера она указала долг теплогенерирующей компании ОАО "ТГК-2", который превысил уже 3,5 млрд рублей. "Не оплачены поставки газа еще 2015 года", - отметила пресс-секретарь.

Также по данным газораспределительной компании среди главных неплательщиков в регионе оказались АО "Ярославская генерирующая компания" с долгом 832 млн рублей, Рыбинское предприятие МУП "Теплоэнерго" - 530 млн рублей и ООО "Переславская энергетическая компания" - 259 млн рублей. Также в числе должников ОАО "Яргортеплоэнерго", МУП "Спектр" (Переславль-Залесский), ОАО "ЖКХ"Заволжье" (Ярославский район).

При этом, по данным компании, собираемость платежей за газ с населения и бюджетных организаций превышает 99%. "На фоне исправной оплаты ресурса со стороны населения, нам не понятно, почему долги теплоснабжающих предприятий с каждым годом становятся все больше, поскольку газовая составляющая учитывается в полной мере при формировании тарифов на тепло, - отметил заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Ярославль" Павел Яблонский.

ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" - крупнейший поставщик природного газа всем категориям потребителей Ярославской области.