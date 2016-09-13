Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 65.05
€ 73.2
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Газовые долги потребителей выросли в Ярославской области до 5,7 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
13 сентября, 11:31 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ /Корр. ТАСС, Андрей Серов
Многие предприятия в преддверии отопительного сезона перестали выполнять свои договорные обязательства и в течение нескольких месяцев не рассчитываются с поставщиком за потребленный ими газ
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Серов/. Задолженность потребителей газа в Ярославской области за год выросла на 2,3 млрд рублей, на начало сентября она превышает 5,7 млрд рублей. Основные должники - теплоснабжающие организации, сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" Майя Коврайская.

"Многие предприятия в преддверии отопительного сезона перестали выполнять свои договорные обязательства и в течение нескольких месяцев не рассчитываются с поставщиком за потребленный ими газ. Долг Ярославской области за год вырос на 2,3 млрд рублей. На начало сентября он превышает 5,7 млрд рублей", - сказала Коврайская.

В качестве примера она указала долг теплогенерирующей компании ОАО "ТГК-2", который превысил уже 3,5 млрд рублей. "Не оплачены поставки газа еще 2015 года", - отметила пресс-секретарь.

Также по данным газораспределительной компании среди главных неплательщиков в регионе оказались АО "Ярославская генерирующая компания" с долгом 832 млн рублей, Рыбинское предприятие МУП "Теплоэнерго" - 530 млн рублей и ООО "Переславская энергетическая компания" - 259 млн рублей. Также в числе должников ОАО "Яргортеплоэнерго", МУП "Спектр" (Переславль-Залесский), ОАО "ЖКХ"Заволжье" (Ярославский район).

При этом, по данным компании, собираемость платежей за газ с населения и бюджетных организаций превышает 99%. "На фоне исправной оплаты ресурса со стороны населения, нам не понятно, почему долги теплоснабжающих предприятий с каждым годом становятся все больше, поскольку газовая составляющая учитывается в полной мере при формировании тарифов на тепло, - отметил заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Ярославль" Павел Яблонский.

ООО "Газпром межрегионгаз Ярославль" - крупнейший поставщик природного газа всем категориям потребителей Ярославской области.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: эксперты установили место закладки бомбы в разбившемся над Синаем А321
2
Израиль опроверг сообщения о сбитом Сирией истребителе
3
Бывший хоккеист Петр Девяткин погиб в Новосибирске
4
МИД Люксембурга указал на необходимость исключить Венгрию из ЕС
5
Косачев: угроза Киева покинуть ПАСЕ из-за РФ говорит о непонимании европейских ценностей
6
СМИ: прокуратура Польши начинает эксгумацию останков жертв катастрофы под Смоленском
7
Чешский хоккейный судья умер после попадания шайбы в голову
Темы дня
Реклама