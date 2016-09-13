Риски с теплоснабжением Байкальска возникли из-за отказа в средствах Минфина

ИРКУТСК, 13 сентября. /ТАСС/. Сложности с теплоснабжением моногорода Байкальска и подготовкой к новому отопительному сезону ТЭЦ, переданной от Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК), связаны с отказом в финансировании из федерального центра. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Андрея Капитонова.

"В целях бесперебойного обеспечения тепловой энергией потребителей города Байкальска был разработан план мероприятий по подготовке ТЭЦ города к прохождению отопительного сезона 2016-2017 годов. Этот план был согласован Министерством энергетики РФ на общую сумму 98,4 млн рублей. Но в итоге в 2016 году федеральный центр в связи с отказом Минфина России не предоставил средств на подготовку ТЭЦ Байкальска к отопительному периоду", - сказал министр.

По его словам, по результатам обследования ТЭЦ были определены первоочередные мероприятия. Их финансирование из областного бюджета составило 44,3 млн руб., еще 450 тыс. добавит муниципалитет.

"Деньги на выполнение ремонтных работ в минимально необходимом объеме были изысканы в областном бюджете за счет сокращения других расходных обязательств. Но период поиска средств затянулся, и ремонт оборудования ТЭЦ Байкальска начался поздно, во второй половине августа", - отметил Капитонов.

Тем не менее, начать отопительный сезон в Байкальске иркутские власти обещают в срок. ТЭЦ готовится к запуску уже на этой неделе, но пока на одном котле. "С 15 сентября будет запущен один котел ТЭЦ. Еще на двух продолжатся ремонты. Запас угля на ТЭЦ в настоящее время превышает четыре тысячи тонн, под разгрузкой стоят еще 12 вагонов с топливом. Этого на начальный период вполне достаточно", - уточнили в пресс-службе.

14-тысячный моногород Байкальск в Слюдянском районе Иркутской области отапливается за счет бывшей угольной ТЭЦ БЦБК, переданной в муниципальную собственность в 2013 году. В январе 2015 года предыдущие иркутские власти приняли решение о строительстве в Байкальске электроугольной котельной в замен прежнего неэффективного теплоисточника, рассчитанного на нужды закрывшегося производства. Начало строительства нового теплоисточника было запланировано на конец 2015 - начало 2016 года. Нынешний губернатор Сергей Левченко считает, что проект котельной, разработанный компанией "ВЭБ-Инжиниринг" (дочерняя структура Внешэкономбанка), несмотря на прохождение соответствующих экспертиз, не отвечает экологическим требованиям, глава региона заявил о планах по разработке нового проекта.