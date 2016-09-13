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Пруд-отстойник Хабаровского НПЗ стал источником неприятного запаха в городских районах

Экономика и бизнес ТЭК
13 сентября, 12:55 UTC+3
Жители Кировского и Железнодорожного районов Хабаровска в августе 2016 года жаловались на неприятный запах с территории нефтезавода
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ХАБАРОВСК, 13 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Мингазов/. Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура выяснила причину неприятного запаха, которых преследует жителей двух районов города. Ей стали испарения из пруда- отстойника Хабаровского нефтеперерабатывающего завода, сообщили во вторник в прокуратуре края.

"Неисполнение требований законодательства, регламентирующего порядок эксплуатации опасных производственных объектов, ставит под угрозу права граждан на благоприятную окружающую среду, гарантированные ст. 42 Конституции РФ. Хабаровским межрайонным природоохранным прокурором генеральному директору АО "ННК-Хабаровский НПЗ" внесено представление, а сам он вызван в прокуратуру для решения вопроса о привлечении к административной ответственности", - сказала представитель прокуратуры.

Жители Кировского и Железнодорожного районов Хабаровска в августе 2016 года жаловались на неприятный запах с территории нефтезавода. Природоохранная прокуратура инициировала проверку, к ней привлекались представители управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, Департамента Росприроднадзора по ДФО, Дальневосточного управления Ростехнадзора.

Проверяющие установили, что нефтеперерабатывающий комплекс АО "ННК-Хабаровский НПЗ" оборудован сооружениями механической очистки сточных вод, к которым относится, в том числе пруд-отстойник площадью 7,5 тыс. кв м (размеры 150х50 м), введенный в эксплуатацию в 1959 году. В отстойник направляются пена с флотационной установки, а также осадок из очистных сооружений и избыточный объем ливневых стоков с промышленной площадки завода.

"Нефтешлам в пруду-отстойнике частично разлагается, а выделяемая воздушная среда загрязняет атмосферный воздух и напрямую зависит от состава сбрасываемых в пруд-отстойник сточных вод. Она переносится за пределы территории предприятия и является источником специфического запаха, что влечет многочисленные обращения граждан", - объяснили в прокуратуре.

Приборы контроля концентрации содержания взрывоопасных продуктов и сигнализации превышения допустимых значений в сточных водах на сбросе в пруд-отстойник отсутствуют. Это не позволяет фиксировать и анализировать показатели концентрации опасных и вредных веществ. Кроме того, сточные воды с токсическими и химическими веществами попадают в непредназначенные для их очистки очистные сооружения.

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