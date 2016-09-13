Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Янтарьэнергосбыт" с сентября будет применять штрафы к жителям по долгам за электричество

Экономика и бизнес ТЭК
13 сентября, 13:54 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 13, сентября. /ТАСС
Общая сумма долгов за электричество всех потребителей в области превысила 1,7 млрд рублей
Материал из 1 страницы

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Компания "Янтарьэнергосбыт" с сентября начнет начислять пени жителям Калининградской области к просроченным долгам за электроэнергию, сообщили ТАСС в пресс-службе компании во вторник.

"В отношении должников всех категорий с начала года федеральным законодательством предусмотрена возможность применять штрафные санкции в виде пени. В июне за несвоевременный платеж юридическим лицам была начислена пеня, население же получит первые квитанции со штрафом в сентябре", - сказали в пресс-службе.

"Мы более полугода сдерживали ситуацию, хотя могли начать применять пеню с января. Разговаривали, пытались выстроить диалог с должниками. Но в большинстве случаев сознательность остается на том же уровне, и поэтому будем вынуждены прибегнуть к начислению пени", - заявил руководитель "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

Как сообщили в пресс-службе компании, общая сумма долгов за электричество всех потребителей в области превысила 1,7 млрд рублей. Наибольшая сумма задолженности приходится на население - на 1 сентября она составила 741 млн рублей. При этом общий долг жителей области с начала года начал снижаться и к настоящему времени сократился на 4,1%.

Жилищные организации, в первую очередь - управляющие компании (УК), напротив, продолжают наращивать долги. Общая сумма долга в этом сегменте составила 490 млн рублей и продолжает ежемесячно расти на 3%. Для решения проблемы создана специальная комиссия при областной прокуратуре. Провохранительными органами проводится 150 проверок, возбуждены 8 уголовных дел.

Проблема долгов муниципальных предприятий ЖКХ, которые достигли 224,5 млн рублей, решается при участии областных властей. Перед началом предстоящего отопительного сезона региональные власти выделили мунципальным образованиям 98 млн рублей на погашение долгов за электричество. Касаясь готовности энергетиков к предстоящей зиме, в "Янтарьэнергосбыт" сообщили, что серьезных рисков не видят. Компания выполняет ремонтную программу в соответствии с графиком и к предстоящему осенне-зимнему периоду будет готова, подчеркнули там.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сийярто назвал Ассельборна несерьезным политиком из-за слов об исключении Венгрии из ЕС
2
Бывший командир "Альфы" Юрий Торшин погиб в результате ДТП в Чечне
3
Соль внесли в перечень продэмбарго
4
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
5
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
6
RT прокомментировал ситуацию с репортажем про британскую энергетическую компанию
7
Врио директора авиаотряда "Россия" назначен первый заместитель Одинцева
Темы дня
Реклама