"Янтарьэнергосбыт" с сентября будет применять штрафы к жителям по долгам за электричество

КАЛИНИНГРАД, 13 сентября. /ТАСС/. Компания "Янтарьэнергосбыт" с сентября начнет начислять пени жителям Калининградской области к просроченным долгам за электроэнергию, сообщили ТАСС в пресс-службе компании во вторник.

"В отношении должников всех категорий с начала года федеральным законодательством предусмотрена возможность применять штрафные санкции в виде пени. В июне за несвоевременный платеж юридическим лицам была начислена пеня, население же получит первые квитанции со штрафом в сентябре", - сказали в пресс-службе.

"Мы более полугода сдерживали ситуацию, хотя могли начать применять пеню с января. Разговаривали, пытались выстроить диалог с должниками. Но в большинстве случаев сознательность остается на том же уровне, и поэтому будем вынуждены прибегнуть к начислению пени", - заявил руководитель "Янтарьэнерго" Игорь Маковский.

Как сообщили в пресс-службе компании, общая сумма долгов за электричество всех потребителей в области превысила 1,7 млрд рублей. Наибольшая сумма задолженности приходится на население - на 1 сентября она составила 741 млн рублей. При этом общий долг жителей области с начала года начал снижаться и к настоящему времени сократился на 4,1%.

Жилищные организации, в первую очередь - управляющие компании (УК), напротив, продолжают наращивать долги. Общая сумма долга в этом сегменте составила 490 млн рублей и продолжает ежемесячно расти на 3%. Для решения проблемы создана специальная комиссия при областной прокуратуре. Провохранительными органами проводится 150 проверок, возбуждены 8 уголовных дел.

Проблема долгов муниципальных предприятий ЖКХ, которые достигли 224,5 млн рублей, решается при участии областных властей. Перед началом предстоящего отопительного сезона региональные власти выделили мунципальным образованиям 98 млн рублей на погашение долгов за электричество. Касаясь готовности энергетиков к предстоящей зиме, в "Янтарьэнергосбыт" сообщили, что серьезных рисков не видят. Компания выполняет ремонтную программу в соответствии с графиком и к предстоящему осенне-зимнему периоду будет готова, подчеркнули там.