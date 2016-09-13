"Транснефть" хочет стать оператором поставок для биржевой торговли нефтепродуктами

Гендиректор "Санрайз тур" приговорен к трем годам колонии за неуплату 650 млн руб. налоговПроисшествия 13 сентября, 15:48
Путин: необходимо поддерживать молодых людей, впервые становящихся родителямиЭкономика и бизнес 13 сентября, 15:37
Инкубатор "Швабе" спас жизнь детенышу пумы из Екатеринбургского зоопаркаНовости партнеров 13 сентября, 15:33
Соцблок правительства готовит предложения по индексации маткапитала в 2017 годуОбщество 13 сентября, 15:23
Новосибирские кандидаты от Партии роста в знак протеста снялись с выборов в ГДПолитика 13 сентября, 15:15
РЖД в 2016 г. оптимизируют расходы на БАМ и Транссиб еще на 5 млрд руб.Экономика и бизнес 13 сентября, 15:12
Путин поручил Топилину выровнять зарплаты педагогов в регионах страныЭкономика и бизнес 13 сентября, 15:12
IT и нанотехнологии станут направлениями нового технопарка на УралеНовости Урала 13 сентября, 15:11
В Москве открывается выставка Антонио Бандераса Women in GoldОбщество 13 сентября, 14:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" намерена стать оператором поставок в рамках биржевой торговли нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщил на заседании экспертного совета компании заместитель вице-президента, директор департамента транспорта, учета и качества нефтепродуктов Владимир Назаров.
"Биржевая торговля в 2016 году начала хорошо развиваться и расширяться, вся эта история подтолкнула нас к тому, чтобы вместе с Санкт-Петербургской биржей стать оператором товарных поставок", - сказал он.
По словам Назарова, эту работу можно организовать в рамках существующих базисов "Транснефти" уже с обеспечением поставок биржевого товара. "Мы надеемся уменьшить сроки передачи товара от продавца к покупателю и сократить путь от производителя до получателя, что и входит в задачу оператора поставок", - сказал Назаров.
Он уточнил, что "Транснефть" в роли оператора поставок в биржевой торговле так же быстро, как проходят деньги, обеспечит и поступление товара. "Заключаются соответствующие договоры, обеспечивается передача товара", - сказал Назаров.
По его словам, для этого компании необходимо получить аккредитацию Банка России.