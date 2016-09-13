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"Транснефть" хочет стать оператором поставок для биржевой торговли нефтепродуктами

Экономика и бизнес ТЭК
13 сентября, 14:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС
Для этого компании необходимо получить аккредитацию Банка России
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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. "Транснефть" намерена стать оператором поставок в рамках биржевой торговли нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), сообщил на заседании экспертного совета компании заместитель вице-президента, директор департамента транспорта, учета и качества нефтепродуктов Владимир Назаров.

"Биржевая торговля в 2016 году начала хорошо развиваться и расширяться, вся эта история подтолкнула нас к тому, чтобы вместе с Санкт-Петербургской биржей стать оператором товарных поставок", - сказал он.

По словам Назарова, эту работу можно организовать в рамках существующих базисов "Транснефти" уже с обеспечением поставок биржевого товара. "Мы надеемся уменьшить сроки передачи товара от продавца к покупателю и сократить путь от производителя до получателя, что и входит в задачу оператора поставок", - сказал Назаров.

Он уточнил, что "Транснефть" в роли оператора поставок в биржевой торговле так же быстро, как проходят деньги, обеспечит и поступление товара. "Заключаются соответствующие договоры, обеспечивается передача товара", - сказал Назаров.

По его словам, для этого компании необходимо получить аккредитацию Банка России.

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