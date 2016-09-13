МЭР: вопрос изменения тарифа на транспортировку газа для независимых сейчас не стоит

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МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Вопрос изменения тарифа на транспортировку газа для независимых производителей сейчас не стоит, заявил журналистам замглавы Минэкономразвития Николай Подгузов.
"В рамках тарифного процесса мы будем этот вопрос обсуждать. Пока ничего конкретного сказать не могу. Сейчас мы этот вопрос дополнительно никак не рассматриваем", - сказал он, отвечая на вопрос, рассматривается ли в этом году вопрос об индексации тарифа на транспортировку газа для независимых производителей.
Позже замминистра напомнил, что решение о нулевой индексации тарифа на транспортировку газа для независимых производителей было принято правлением ФАС в текущем году.
Тарифы на транспортировку газа по магистральным газопроводам с 2016 года утверждает ФАС. Как правило, они индексируются с 1 июля. ФАС 30 июня отказалась от индексации тарифа на транспортировку газа для независимых производителей в 2016 г. Служба приняла решение об отсутствии оснований для индексации. Таким образом, тариф для ПАО "Газпром" на второе полугодие применяется равным действующему в настоящее время, его индексация составляет 0%. Ранее планировалось, что тариф будет с 1 июля 2016 г. проиндексирован на 2% - до 13,3 руб. за 1 тыс. куб. м на 100 км, но независимые компании выразили мнение, что тариф не должен увеличиваться.