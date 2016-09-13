Власти Кубани предложат проект строительства ветроэлектростанций на форуме в Сочи

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КРАСНОДАР, 13 сентября. /ТАСС/. Проект строительства восьми ветроэлектростанций за более 60 млрд рублей в Краснодарском крае будет представлен на международном инвестиционном форуме "Сочи-2016", сообщили в пресс-службе краевой администрации во вторник.
"Проект предполагает размещение на территории Краснодарского края восьми ветроэлектростанций. Инвесторы смогут ознакомиться с комплексной концепцией развития ветроэнергетики в регионе. Так, наиболее перспективными для строительства объектов генерации определены Ейский, Темрюкский, Щербиновский и Каневской районы. Наиболее крупный объект предлагается реализовать в станице Должанской Ейского района", - говорится в сообщении.
Строительство ветроэлектростанций необходимо, поскольку Кубань является энергодефицитным регионом, а особенности рельефа, рода ветров и природно-климатические условия помогут эффективнее использовать силу ветра.
Международный инвестиционный форум "Сочи-2016" проводится ежегодно и собирает около 9 тыс. участников из регионов РФ, свыше 30 зарубежных стран, а также представителей 400 информационных изданий. Форум инициирован властями Краснодарского края в 2002 году для привлечения инвестиций в регион, в частности, в рамках подготовки к сочинской Олимпиаде.
В 2016 году форум пройдет с 29 сентября по 2 октября.