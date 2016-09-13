Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.09:
$ 64.81
€ 72.76
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Объем торгов нефтепродуктами на бирже в Санкт-Петербурге вырос на 34,4%, до 2,29 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
13 сентября, 17:49 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 13, сентября. /ТАСС
Объем торгов в натуральном выражении увеличился на 34,32% - до 66,2 тыс. т
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Объем торгов в секции нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в стоимостном выражении вырос во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем на 34,37% - до 2,29 млрд руб., следует из материалов биржи.

Объем торгов в натуральном выражении увеличился на 34,32% - до 66,2 тыс. т. При этом объем продаж бензинов составил 30,96 тыс. т, дизельного топлива - 24,49 тыс. т.

Цена на бензин "Премиум-95" составила 42,42 тыс. руб. за т (-0,4%), бензин "Регуляр-92" - 38,83 тыс. руб. за т (-0,7%), летнее дизельное топливо - 34,1 тыс. руб. за т (-0,01%), на мазут - 9,87 тыс. руб. за т (-0,3%).

В секции срочного рынка СПбМТСБ по состоянию на 15:00 мск было заключено 14 сделок общим объемом 411 контрактов на 15,6 млн руб.

Согласно приказу Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 2013 г., минимальная величина продаваемых в месяц на биржевых торгах автомобильных бензинов, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей должна составлять 10% от нефтепродуктов, производимых или реализуемых компаниями, занимающими доминирующее положение на соответствующих рынках. Для мазута эта величина составляет 2%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Выборы-2016
Зачем идти на выборы, если вам 18, 20, 30, 40, 50, 60, 70 и больше лет
Выборы в Госдуму: рассказываем за 90 секунд
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Латвия готовится к планам России прекратить экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики
2
Олег Кононов подал в отставку с поста главного тренера ФК "Краснодар"
3
Сийярто назвал Ассельборна несерьезным политиком из-за слов об исключении Венгрии из ЕС
4
Соль внесли в перечень продэмбарго
5
В России создали новое звукопоглощающее покрытие для "Бореев" и "Ясеней"
6
В МИД РФ объяснили, почему США были вынуждены снять часть санкций с "Рособоронэкспорта"
7
Бывший командир "Альфы" Юрий Торшин погиб в результате ДТП в Чечне
Темы дня
Реклама