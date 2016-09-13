Объем торгов нефтепродуктами на бирже в Санкт-Петербурге вырос на 34,4%, до 2,29 млрд руб.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 сентября. /ТАСС/. Объем торгов в секции нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в стоимостном выражении вырос во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем на 34,37% - до 2,29 млрд руб., следует из материалов биржи.

Объем торгов в натуральном выражении увеличился на 34,32% - до 66,2 тыс. т. При этом объем продаж бензинов составил 30,96 тыс. т, дизельного топлива - 24,49 тыс. т.

Цена на бензин "Премиум-95" составила 42,42 тыс. руб. за т (-0,4%), бензин "Регуляр-92" - 38,83 тыс. руб. за т (-0,7%), летнее дизельное топливо - 34,1 тыс. руб. за т (-0,01%), на мазут - 9,87 тыс. руб. за т (-0,3%).

В секции срочного рынка СПбМТСБ по состоянию на 15:00 мск было заключено 14 сделок общим объемом 411 контрактов на 15,6 млн руб.

Согласно приказу Минэнерго и Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ от 2013 г., минимальная величина продаваемых в месяц на биржевых торгах автомобильных бензинов, дизельного топлива и топлива для реактивных двигателей должна составлять 10% от нефтепродуктов, производимых или реализуемых компаниями, занимающими доминирующее положение на соответствующих рынках. Для мазута эта величина составляет 2%.