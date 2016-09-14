"Русснефть" в 2016 году в 1,5 раза увеличит поставки попутного нефтяного газа "Сибуру"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. АО НК "Русснефть" в рамках программы монетизации газа увеличит поставки попутного нефтяного газа (ПНГ) на Вынгапуровский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) в 2016 году, сообщает пресс-служба нефтяной компании.

"В текущем году "Русснефть" планирует поставить на ГПЗ "Сибура" свыше 1,6 млрд кубометров ПНГ, увеличив поставки в полтора раза по отношению к 2015 году", - говорится в сообщении.

Контракт на поставки ПНГ был заключен между "Русснефтью" и "Сибуром" в 2013 году со сроком действия до 2025 года, за это время согласно плану поставки газа должны превысить 14,8 млрд кубометров.

ПНГ, извлекаемый АО НК "Русснефть" как побочный продукт добычи нефти, поступает на Варьеганскую компрессорную станцию (КС) и далее транспортируется по газопроводу "Варьеганская КС - Вынгапуровский ГПЗ" на Вынгапуровский ГПЗ. Производимый на ГПЗ сухой отбензиненный газ направляется в газотранспортную систему "Газпрома", широкая фракция легких углеводородов (ШФЛУ) - на Ноябрьскую наливную эстакаду и в продуктопровод Пуровск - Тобольск для дальнейшей глубокой переработки в полимеры и другую продукцию нефтехимии.