ФАС одобрила создание "Роснефтью" и ВР совместного предприятия "Ермак Нефтегаз"

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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство британской BP о покупке 49-процентной доли в создаваемом с "Роснефтью" совместном предприятии "Ермак Нефтегаз", говорится в материалах ведомства.
Доля "Роснефти" в новом предприятии составит 51%.
"Роснефть" и BP на ПМЭФ-2016 подписали юридически обязывающие документы о создании совместного предприятия по разработке перспективных ресурсов в Восточной и Западной Сибири - ООО "Ермак Нефтегаз". При этом ВР выделит до $300 млн в два этапа в качестве своего вклада в финансирование работ совместного предприятия на этапе геологоразведки. Совместное предприятие займется геологоразведкой на общей площади около 260 тыс. кв км.