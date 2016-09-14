ФАС одобрила создание "Роснефтью" и ВР совместного предприятия "Ермак Нефтегаз"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ одобрила ходатайство британской BP о покупке 49-процентной доли в создаваемом с "Роснефтью" совместном предприятии "Ермак Нефтегаз", говорится в материалах ведомства.

Доля "Роснефти" в новом предприятии составит 51%.

"Роснефть" и BP на ПМЭФ-2016 подписали юридически обязывающие документы о создании совместного предприятия по разработке перспективных ресурсов в Восточной и Западной Сибири - ООО "Ермак Нефтегаз". При этом ВР выделит до $300 млн в два этапа в качестве своего вклада в финансирование работ совместного предприятия на этапе геологоразведки. Совместное предприятие займется геологоразведкой на общей площади около 260 тыс. кв км.