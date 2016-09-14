"Интер РАО" подало иск о банкротстве тувинской "дочки" "Россетей"

Евгений Гинер выступил за расширение РФПЛСпорт 14 сентября, 15:30
Путин проведет заседание Совета по физкультуре и спортуСпорт 14 сентября, 15:23
"Дочка" S7 займется космическими запусками с платформы "Морского старта"Космос 14 сентября, 15:10
"Газпром" получил первое разрешение на строительство морского участка "Турецкого потока"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:06
Росавиация приостанавливает обслуживание рейсов "Туркменских авиалиний"Экономика и бизнес 14 сентября, 15:02
Четыре новых вида фауны нашли специалисты РГО в сибирской пещере Кек-ТашНаука 14 сентября, 15:00
Евгений Гинер: стадион ЦСКА может получить название "ВЭБ-Арена"Спорт 14 сентября, 15:00
Ученые определили местонахождение более 1 млрд звездНаука 14 сентября, 14:56
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому правуМеждународная панорама 14 сентября, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Интер РАО" подало в Арбитражный суд республики Тыва иск о банкротстве дочерней компании "Россетей" - АО "Тываэнергосбыт". Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.
Заявление было зарегистрировано 14 сентября и к производству пока не принято. Объем исковых требований и иные подробности дела не раскрываются.
АО "Тываэнергосбыт" осуществляет деятельность покупки электроэнергии и ее реализации потребителям на территории Тывы, а также обладает статусом гарантирующего поставщика в пределах республики.