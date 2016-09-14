"Интер РАО" подало иск о банкротстве тувинской "дочки" "Россетей"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. "Интер РАО" подало в Арбитражный суд республики Тыва иск о банкротстве дочерней компании "Россетей" - АО "Тываэнергосбыт". Это следует из материалов картотеки арбитражных дел.

Заявление было зарегистрировано 14 сентября и к производству пока не принято. Объем исковых требований и иные подробности дела не раскрываются.

АО "Тываэнергосбыт" осуществляет деятельность покупки электроэнергии и ее реализации потребителям на территории Тывы, а также обладает статусом гарантирующего поставщика в пределах республики.