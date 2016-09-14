Премьер Латвии: прекращение транзита нефтеэкспорта из РФ станет вызовом для экономики

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РИГА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Решение российской компании "Транснефть" прекратить к 2018 году экспорт нефтепродуктов через порты стран Балтии станет вызовом для Латвии, в ответ на который республика должна повысить качество своих транспортных услуг. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС высказал премьер-министр Латвии Марис Кучинскис.
"Мы можем назвать это нашим вызовом, потому что (теперь) нам надо очень интенсивно работать. Во-первых, чтобы привлечь другие грузы из Китая, Белоруссии, Казахстана. Во-вторых, это, конечно, и сигнал, что мы должны поднять (уровень) своего сервиса и своих предложений", - заявил он.
"Потому что вне зависимости от принятых решений - все- таки бизнес есть бизнес. И если у нашей страны будут большие вызовы развития портов и железной дороги, то, я думаю, что и экономика у нас будет хорошей", - добавил премьер Латвии.
Он также обратил внимание на то, что решение "Транснефти" не стало для Латвии неожиданным, поскольку "еще несколько лет назад Россия заявила о развитии своих портов и сокращении транзита".
"Транснефть" к 2018 году прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики, загрузив свои собственные мощности на Балтике, заявил ранее глава компании Николай Токарев. По его словам, в соответствии с поручением правительства компания переориентирует грузопотоки с прибалтийских портов Вентспилса и Риги на российские балтийские порты - Усть-Луга и Приморск, а также на Новороссийск. Токарев сообщил, что в прошлом году через порты Прибалтики переваливалось порядка 9 млн тонн нефтепродуктов, то в этом году - 5 млн тонн.