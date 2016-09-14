"Т Плюс" подключит школы Кстова к теплу с 19 сентября, несмотря на 6 млн руб. долга

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сентября. /ТАСС/. Школы города Кстова Нижегородской области, которые задолжали 6 млн руб. филиалу компании "Т Плюс" за поставку энергии, тем не менее будут подключены к подаче тепла и горячей воды с 19 сентября. Об этом в среду сообщил журналистам директор нижегородского филиала энергетической компании Александр Фролов.
"Муниципальное образование Кстово направило официальное письмо нам, и 19 сентября все детсады и школы города будут запущены к отоплению и горячему водоснабжению при наличии дебиторской задолженности", - сказал Фролов. Он отметил, что в настоящий момент компания пытается решить проблему долгов социальных учреждений Кстова, и это "не борьба, а банальная рассылка писем должникам с просьбой произвести оплату".
Ранее сообщалось, что пять школ Кстова Нижегородской области могут остаться без тепла и горячей воды из-за долгов перед энергетиками, размер которых превысил 6 млн рублей. Энергосбытовая компания "Энергосбыт плюс" (входит в "Т Плюс") предупредила местные власти о возможности прекращения подачи услуг и невыдаче паспортов готовности учреждениям в преддверии отопительного сезона. В горадминистрации заявили, что не в состоянии погасить единовременно долг из-за нехватки денег в бюджете.
Группа "Т Плюс" - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения, обеспечивает энергоснабжение в 16 регионах России. Под управлением группы находится 60 электростанций, более 400 котельных и почти 18 тыс. км тепловых сетей. В Нижегородской области в состав филиала "Т Плюс" входят три станции: Дзержинская ТЭЦ, Сормовская ТЭЦ, Новогорьковская ТЭЦ, а также "Нижегородские коммунальные системы". В настоящее время расследуется уголовное дело в отношении руководителей "Т Плюс" Михаила Слободина, Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера, которые задержаны и обвиняются в дачи взяток бывшему руководству республики Коми на сумму более 800 млн рублей.