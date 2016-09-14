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"МРСК Волги" намерена привлечь кредитные линии на 3 млрд руб.

Экономика и бизнес ТЭК
14 сентября, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, сентября. /ТАСС
Аукционы по выбору кредитных организаций назначены на 11 октября
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. ПАО "МРСК Волги" объявило четыре открытых аукциона на право заключения договоров о предоставлении кредитных ресурсов, следует из закупочной документации.

Компания планирует привлечь возобновляемые кредитные линии на суммы в 1 млрд руб., 800 млн руб., 700 млн руб. и 500 млн руб. с возможностью досрочного погашения на срок не менее 5 лет, при этом период кредитования не должен превысить 3 лет с даты выдачи.

Процентная ставка по кредитам на 1 млрд руб. и 800 млн руб. должна быть не более 11% годовых, по кредитным линиям на 700 млн руб. и 500 млн руб. не должна превышать ключевую ставку Банка России и маржу банка в размере 0,5% годовых.

Аукционы назначены на 11 октября, датой окончания приема заявок назначено 4 октября. Окончание рассмотрения заявок заявлено на 7 октября.

"МРСК Волги" - единая операционная компания, центр управления которой расположен в городе Саратове. Деятельность компании охватывает 7 регионов общей площадью 403 тыс. кв км, на которой проживает более 13 млн человек, общая протяженность линий электропередачи превышает 223 тыс. км, численность персонала - более 20 тыс. человек.

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