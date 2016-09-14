Латвия уже потеряла 40 млн евро из-за сокращения российского транзита через Рижский порт

РИГА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Перегрузка российского угля и нефтепродуктов через Рижский свободный порт (РСП) в 2016 году сократилась на 10,8%. Экономика республики из-за этого недополучила около 40 млн евро. Об этом в среду заявил вице-мэр Риги и председатель правления порта Андрис Америкс.

"В декабре мы прогнозировали, что спад в этом году составит 10%, на сегодняшний день за восемь месяцев этого года мы видим, что спад составил 10,8% (за счет сокращения перегрузки российского угля и нефтепродуктов). Значит латвийская экономика недополучит 40 млн евро. Это очень чувствительно", - отметил он в эфире Латвийского радио.

Сокращение российского транзита не стало сюрпризом для РСП, отметил Америкс. "Пока между ЕС и РФ будут санкции, они во многом будут влиять на это", - добавил он. "Сегодня ожидать улучшения экономических отношений Латвии и России может разве что очень положительно настроенный человек", - считает вице-мэр Риги.

В российские порты - Усть-Луга, Приморск, Новороссийск - были инвестированы миллиарды евро, напомнил Америкс. "Их инфраструктура стала намного лучше, и если раньше грузы простаивали месяц, то сейчас они простаивают неделю и выгрузка происходит намного быстрее и лучше", - заметил он. "Конечно, это правильно, что Россия перегружает большинство своих грузов через свои порты, но Рига как была 100 лет тому назад портом, так и останется. Может быть будет меняться структура, может быть не будет столько угля и нефтепродуктов, будет определенное изменение структуры грузов", - указал он.

Исполнительный директор Ассоциации латвийских портов Карлис Лейшкалнс также отметил, что такое решение России не стало сюрпризом для республики, которая ищет замену транзиту российских энергоресурсов. "Латвийские порты в прошлом году перегрузили 25 млн тонн нефтепродуктов. Это немалые цифры не только для портов и железной дороги, но и огромные цифры для латвийской экономики. Поэтому латвийские политики и порты постоянно активно ищут грузы, которые могли бы заменить это", - сказал он.