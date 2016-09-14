Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.09:
$ 64.97
€ 72.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Латвия уже потеряла 40 млн евро из-за сокращения российского транзита через Рижский порт

Экономика и бизнес ТЭК
14 сентября, 17:24 UTC+3 РИГА /Корр. ТАСС, Мария Иванова
Решение России не стало сюрпризом для республики, которая ищет замену транзиту российских энергоресурсов, отметил исполнительный директор Ассоциации латвийских портов
Материал из 1 страницы

РИГА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Перегрузка российского угля и нефтепродуктов через Рижский свободный порт (РСП) в 2016 году сократилась на 10,8%. Экономика республики из-за этого недополучила около 40 млн евро. Об этом в среду заявил вице-мэр Риги и председатель правления порта Андрис Америкс.

Смотрите также
"Транснефть" к 2018 г. прекратит экспорт нефтепродуктов через порты Прибалтики

"В декабре мы прогнозировали, что спад в этом году составит 10%, на сегодняшний день за восемь месяцев этого года мы видим, что спад составил 10,8% (за счет сокращения перегрузки российского угля и нефтепродуктов). Значит латвийская экономика недополучит 40 млн евро. Это очень чувствительно", - отметил он в эфире Латвийского радио.

Сокращение российского транзита не стало сюрпризом для РСП, отметил Америкс. "Пока между ЕС и РФ будут санкции, они во многом будут влиять на это", - добавил он. "Сегодня ожидать улучшения экономических отношений Латвии и России может разве что очень положительно настроенный человек", - считает вице-мэр Риги.

В российские порты - Усть-Луга, Приморск, Новороссийск - были инвестированы миллиарды евро, напомнил Америкс. "Их инфраструктура стала намного лучше, и если раньше грузы простаивали месяц, то сейчас они простаивают неделю и выгрузка происходит намного быстрее и лучше", - заметил он. "Конечно, это правильно, что Россия перегружает большинство своих грузов через свои порты, но Рига как была 100 лет тому назад портом, так и останется. Может быть будет меняться структура, может быть не будет столько угля и нефтепродуктов, будет определенное изменение структуры грузов", - указал он.

Исполнительный директор Ассоциации латвийских портов Карлис Лейшкалнс также отметил, что такое решение России не стало сюрпризом для республики, которая ищет замену транзиту российских энергоресурсов. "Латвийские порты в прошлом году перегрузили 25 млн тонн нефтепродуктов. Это немалые цифры не только для портов и железной дороги, но и огромные цифры для латвийской экономики. Поэтому латвийские политики и порты постоянно активно ищут грузы, которые могли бы заменить это", - сказал он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
3
В России начались испытания на первом в мире плавучем атомном энергоблоке
Али ан-Нуайми на прогулке
1
Министр нефти Саудовской Аравии прибыл на встречу в Дохе
8
Торговый комплекс вместо ликвидированного рынка в Мытищах откроется в I квартале 2014 года
Инфографика
Как менялась ставка ЦБ за 22 года
Динамика цен на бензин
Основные маршруты поставки газа на экспорт из России в Европу
Цены на нефть марки Brent за пять лет
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
"Президент не справится один": детский взгляд на выборы
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник подтвердил уход Маркина из Следственного комитета
2
В крупном ДТП на Кутузовском проспекте погиб полицейский
3
Порошенко поручил МИД уведомить до конца дня РФ об иске по морскому праву
4
В Польше открыли капсулу времени, оставленную нацистами
5
На МКАД неизвестные произвели несколько выстрелов из окна автомобиля
6
Винус Уильямс разочарована утечкой информации о приеме запрещенных препаратов
7
Кабмин выделит на единовременную выплату пенсионерам более 221 млрд рублей
Темы дня
Реклама